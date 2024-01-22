У ЗСУ міг бути "український Bradley", але перед вторгненням програму згорнули, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, машина мала бути оснащена сучасним цифровим комплексом управління, гібридним приводом і посиленою бронею. На випробуваннях вона витримала влучання 125-міліметрового боєприпасу з 500 метрів.

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Україна могла мати власну бойову машину піхоти (БМП), що не поступається за своїми характеристиками американській Bradley. Однак програма розроблення БМП "Вавилон" була зірвана через бюрократичну тяганину і службову недбалість. Про це йдеться в розслідуванні "Економічної правди".

Розробка БМП "Вавилон"

Ідея розроблення БМП "Вавилон" виникла у 2016 році. Команда конструкторів компанії "Арей", під керівництвом Миколи Степанова та його сина Сергія, запропонувала Міноборони створити важку БМП на базі танка Т-64А. Машина мала бути оснащена сучасним цифровим комплексом управління, гібридним приводом і посиленою бронею. Конструкторам вдалося досягти необхідного рівня захисту. На випробуваннях макет витримав влучання 125-міліметрового боєприпасу з 500 метрів.

Випробування броні макета корпусу БМП Фото: Экономическая правда

Для початку розроблення проєкту Центральний науково-дослідний інститут (ЦНДІ) мав надати технічне завдання компанії "Арей". Однак цей процес зайняв понад два роки, і роботи почалися тільки наприкінці 2018 року.

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Керівник ЦНДІ, генерал Ігор Чепков, пояснив, що хоча технічне завдання було розроблено швидко, узгодження щодо тактико-технічних вимог зайняло значний час. Окрім довгого очікування, конструктори, зокрема Сергій Степанов, зіткнулися з помилками в документі, як-от застарілі стандарти та нереалістичні вимоги.

Згідно зі Степановим, однією з незвичайних вимог була необхідність оснастити бойову машину динамічним захистом ХСЧКВ. Це викликало непорозуміння, оскільки зазвичай у технічному завданні вказуються загальні цілі та характеристики, а не конкретні продукти.

Креслення БМП "Вавилон" Фото: Экономическая правда Макет корпусу БМП "Вавилон" Фото: Экономическая правда

"Арей" висловлювала невдоволення тим, що Чепков наполягав на використанні ХСЧКВ у проєкті, що, нібито, стало ключовою точкою конфлікту між компанією і замовником.

Хоча ЦНДІ погодився скоригувати технічне завдання за запитом "Арея", деякі аспекти, як-от бронювання, залишилися незмінними.

Бюрократія

На другому етапі розроблення проєкту — створенні конструкторської документації — процес сповільнився через зміни в технічному завданні, які розглядалися протягом шести місяців. У цей час компанія постала перед фінансовими труднощами, але, попри це, вона завершила цей етап, отримавши позитивний відгук військових представників.

Однак згодом виникли дивні події. Військові прийшли на завод позапланово, щоб перевірити виконання контракту, і результати були позитивними. Пізніше керівництво "Арея" було викликано на засідання комітету з безпеки Верховної Ради, де було обговорено питання про передавання проєкту "Вавилон" іншому підприємству.

Хоча в наступних перевірках не було виявлено негативних моментів, Міністерство оборони України, спираючись на лист Чепкова, призупинило виплату авансу "Арею". Пізніше аванс було виплачено, але компанія зіткнулася з тиском і пропозицією перенести виробництво на інший завод.

На той момент на Київському бронетанковому заводі (КБТЗ), де вже готували цехи для виробництва дослідного зразка "Вавилона", і було підписано всі необхідні угоди, Міністерство оборони України однаково наполягало на перенесенні виробництва до Харкова. Компанія "Арей" не погодилася з цим, оскільки вже набрала співробітників у Києві.

Відмова від проєкту

Третій етап розроблення не отримав фінансування, і "Арей" знову опинився без коштів до кінця 2021 року. Це призвело до збитків у розмірі 28 мільйонів гривень, які так і не були компенсовані, оскільки контракти не передбачають відповідальності замовника за зрив фінансування.

За цей час конструктори створили унікальне програмне забезпечення, оптико-електронні пристрої, енергоагрегат, але всі ці зусилля виявилися марними. Програму Державного оборонного замовлення (ДКР) "Вавилон" закрили 22 лютого 2022 року, за два дні до вторгнення Росії, без урахування позиції командування сухопутних сил ЗСУ, за результатами внутрішнього аудиту Міноборони.

Микола Степанов, голова конструкторського бюро "Арей" Фото: Экономическая правда

Міністерство оборони не забрало конструкторську документацію та макети, на які було витрачено 50 мільйонів гривень платників податків. За законом, це майно належить Міноборони. Після завершення контракту "Арей" не мав права ставити собі на баланс технічну документацію і макети, і просив їх забрати, але це так і не сталося.

Пізніше внутрішній аудит Міноборони згадав втрачене майно. Аудит підтвердив, що відомство не прийняло матеріальні цінності, що належать міністерству. Унаслідок цього восени 2023 року прокуратура почала досудове розслідування за статтею 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

Нагадаємо, що, на думку журналістів, за європейськими виробниками зброї потрібно встановити держконтроль. У Європі не були готові до темпів випусків зброї в Росії.