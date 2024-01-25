Bradley проти Т-90М: танковий експерт перелічив найвразливіші місця російського танку (фото)

Микола Саламаха назвав 7 вразливих зон на російському Т-90М "Прорив", які можуть пробиватись з 25-30 мм гармати. Серед них оптика, що осліпить екіпаж танка.

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На початку січня мережу облетіло відео, як український БМП Bradley M2A2 знешкодив російський танк Т-90М "Прорив". Танковий експерт Микола Саламаха розказав, що дозволило бойовій машині перемогти в бою з танком.

БМП Bradley M2A2 зі складу 47-ї окремої механізованої бригади вивела з ладу російській танк Т-90М "Прорив". Далі його добили FPV-дроном. Українські захисники вже розказували, що били спочатку бронебійними снарядами, а потім осколково-фугасними. За словами Миколи Саламахи, російський Т-90М має численні слабкі місця, якими скористався екіпаж Bradley. Експерт назвав три аргументи, чому бій склався на користь ЗСУ.

Перша причина — поле зорю приладів спостереження командира танка та навідника занадто вузькі для виявлення противника на близькій відстані. Бій з Bradley відбувався на відстані до 200 метрів. У російського Т-90М на близьких відстанях кут огляду складає 4 градуси у разі 12-кратного збільшення та 12 градусів під час 4-кратного збільшення. Таким чином на дистанції менше як 500 метрів у сліпій зоні залишається 100-150 градусів.

Друга причина — час на перезаряджання танкової гармати Т-90М складає близько 8 секунд. У БМП Bradley встановлено автоматичну 25-мм гармату, яке здатна безперервно вести стрільбу.

Третя причина — завелике захисне скло прицілу ПНМ-Т, "Сосна-У" та панорамного прицілу. Наприклад, прилад спостереження командира танка "Соколине око" складає 220х180 мм, що є чудовою мішенню на відстані 150 метрів.

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Американська гармата Bushmaster на БМП Bradley на відстані до 200 метрів має відхилення від точки прицілювання — 3-4 см. Тому розстріляти оптику на російському "Прориві" не було надважким завданням, зазначає фахівець. Ймовірно, екіпаж Т-90М навіть не розумів, звідки ведеться вогонь, тому почав крутити баштою. Потім у машини почав спрацьовувати динамічний захист, а далі вона взагалі втратила боєздатність та була добита FPV-дроном.

Вразливі зони Т-90М "Прорив"

Микола Саламаха перелічив уразливі місця Т-90М:

командирська башточка (1) з приладами спостереження над правим баштовим люком (2) — бронювання до 30 мм;

нижня частина борту танка (3) на рівні опорних катків (редан) — бронювання до 25 мм;

забаштова боєукладка (4) — бронювання до 20 мм;

кормовий броньований лист (5) — 40 мм, попри ДЗ не витримає сердечник бронебійного снаряда;

маска гармати не має елементів динамічного захисту — в місцях кріплення цапф гармати бронювання 30 мм;

прилади спостереження механіка-водія (6,7) — 20-70 мм, пробивається бронебійним снарядом 25-30 мм гарматами на відстані до 400 метрів.

1 — ПНМ-Т (приціл навідника комбінований тепловізійний) "Сосна-У". 2 — Командирська башточка з приладами спостереження. 3 — Редан Фото: АрміяInform 4 – забаштова боєукладка Фото: АрміяInform 5 — Кормовий броньовий лист Фото: АрміяInform 6,7 — Місце механіка-водія у верхній лобовій деталі Фото: АрміяInform

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