"Заїхали на характері": екіпаж M2 Bradley розказав, як розбили Т-90М "Прорив" (відео)

Для командира Сергія та механіка-водія Олександра це був другий бойовий вихід. Екіпаж вийшов на допомогу піхоті в окопах, по якій міг бити російський "Прорив".

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Під час боїв на Авдіївському напрямку українські військові знищили російський танк Т-90М "Прорив". Захисники на БМП M2A2 Bradley знешкодили машину ЗС РФ. В репортажі ТСН екіпаж розкрив деталі ураження.

Українським бійцям на БМП M2A2 Bradley довелося зіткнутися з російським танком на відстані близько 150 метрів. В результаті бою башту на Т-90М "Прорив" заклинило, а саму машину добили FPV-дроном. Американською бойовою машиною піхоти керували командир-навідник Сергій та механік-водій Олександр.

Журналісти зазначають, що для екіпажу це був другий бойовий вихід на Bradley. В грудні Сергій тільки повернувся із навчань з Німеччини.

"Я не передам, що таке, коли побачиш танк в приціл. Я говорив на навчаннях: "не дай боже, щоб я побачив танк у приціл". Так склалося, що побачив (сміється). Занадто близько. Там же перший екіпаж приїхав, але в них щось не вийшло. Тоді прийшлось нам туди на характері заїхати", — розповідає командир Сергій.

Спочатку ворожий танк били бронебійними снарядами, але виникли певні труднощі. Відтак військовим довелося імпровізувати й вони вирішили "осліпити" Т-90М. Для цього вони зарядили осколково-фугасні снаряди й били по оптиці російського "Прориву".

"Били всім підряд… Колись грав в компʼютерні ігри, то я пригадав все. Як бити ті танки, і куди бити, бо я мав його зупинити будь-якою ціною", — продовжив боєць.

Олександр каже, що раніше він був водієм звичайної машини, а Сергій був штурмовиком. Після проблем зі здоровʼям його перевели на Bradley. В той день БМП прикривали піхоту, бо Т-90М міг працювати по них. За словами Олександра, було дуже страшно, але вони добре відпрацювали.

Нагадаємо, 19 січня у 47-ій бригаді показали екіпаж БМП Bradley, який розбив російський Т-90М.

Також повідомлялося, що, на думку аналітиків із Forbes, БМП M2 Bradley — найкраща з машин в арсеналі ЗСУ.