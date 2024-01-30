Взрывы в Крыму: ВСУ уничтожили радиолокационную станцию ПВО, — СтратКом (карта)

По данным командования, удар был нанесен в оккупированном поселке Раздольное утром 30 января. Перед этим жители сообщали о серии мощных взрывов.

Силы обороны и безопасности Украины 30 января успешно отработали по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны (РЛС ПВО) в оккупированном Крыму. Информацию об этом во вторник подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженных сил Украины (СтратКом ВСУ).

Сообщается, что успешная така была произведена в районе оккупированного поселка Раздольное, что на северо-западе Крыма.

Поселок Раздольное на карте Крымы Фото: Google Maps Поселок Раздольное Фото: Google Maps

Взрывы в Крыму и РФ 30 января

30 января российское Минобороны объявило о якобы перехвате 21-го украинского беспилотника. Украинские БПЛА, по заявлению пресс-службы Министерства обороны РФ, якобы уничтожили над Крымом, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Вместе с тем, местные Telegram-каналы писали о серии мощных взрывов в Сакском районе Крыма. Т.н. "губернатор" временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил об атаке украинских беспилотников в районе Бельбека.

Напомним, россияне показали перехваченную украинскую крылатую ракету "Нептун" в районе российского города Таганрог, которую якобы перехватили над морем.