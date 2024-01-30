В Украине изменятся правила выплат семьям погибших воинов: кто сможет получить помощь

С 28 марта в порядке выплаты одноразовой денежной помощи 15 миллионов гривен будут учтены новые нюансы семейных отношений. Кроме того, военнослужащие смогут составить распоряжение, в котором будет указано, кто получит ОДП в случае их гибели.

В конце декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 3515-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о назначении и выплате единовременного денежного пособия", который вступит в силу 28 марта. О том, как изменяться условия выплаты одноразовой денежной помощи (ОДП) 15 миллионов гривен семьям погибших военнослужащих, пишет "Мы – Украина".

Кто сможет получать выплаты

Согласно закону о соцзащите военных, на сегодняшний день помощь могут получить родители, один из супругов, не женившийся во второй раз, дети, не достигшие совершеннолетия, и иждивенцы.

Новый закон уточняет некоторых нюансы семейных отношений. Так, в документе предусмотрена одноразовая выплата 15 миллионов гривен для следующих членов семьи погибших военных:

дети, в том числе усыновленные, зачатые при жизни воина и родившиеся после смерти, дети, в отношении которых погибшего лишили родительских прав;

один из супругов, переживший погибшего (умершего), вдова или вдовец. После внесения изменений ко второму супругу уже не выдвигают условие об отсутствии повторного брака;

родители или усыновители при условии, если их не лишали родительских прав по отношению к погибшему или лишению прав было, но они были восстановлены на момент смерти;

внуки, если к моменту гибели или смерти воина родители внуков погибли или умерли;

женщина или мужчина, с которым погибший проживал одной семьей, не состоящая в браке, или в любом другом браке, факт чего должен быть установлен судом;

иждивенцы.

Кто не сможет претендовать на выплаты

На данный момент ОДП не предусмотрена для граждан РФ и Беларуси, лиц, постоянно проживающих в РФ или Беларуси, а также для осужденных за государственную измену, коллаборационизм и пособничество агрессору.

Одноразовая помощь также не предоставляется, если гибель или смерть являются:

последствиями совершения погибшим уголовного или административного правонарушения;

последствиями совершения погибшим действий в состоянии опьянения;

последствиями умышленного причинения повреждения, самоубийства.

С учетом новых изменений, назначать выплаты не будут, если претендент на помощь совершил в отношении погибшего или умершего правонарушения и по решению суда был привлечен к административной или уголовной ответственности. Это касается ситуаций, возникших после вступления закона в силу.

Кроме того, в назначении помощи откажут или ее выплату приостановят, если решением суда установлен факт уклонения от исполнения обязанности по содержанию погибшего или умершего при его жизни.

Распоряжение военнослужащего

Согласно действующему законодательству, ОДП должна быть распределена равными долями между членами семьи и иждивенцами, которые имеют на нее право, по их заявлению или заявлению их законных представителей.

Новый закон предусматривает введение такого понятие, как "распоряжение военнослужащего". Так, военные смогут составить распоряжение, в котором будет указано, кто получит ОДП в случае их гибели. Документ должен быть заверен командиром или нотариусом.

Военные смогут установить проценты для каждого получателя ОДП, однако часть помощи все равно распределят между некоторыми членами семьи. Речь идет о несовершеннолетних детях, совершеннолетних нетрудоспособных детях, нетрудоспособной вдове или вдовце и нетрудоспособных родителях. Согласно закону, они имеют право на 50% той доли ОГД, которую они получили бы, если бы не было личного распоряжения.

Напомним, принятый и подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским государственный бюджет на 2024 год предусматривает повышение минимальных выплат для основных социальных и демографических групп населения.

Кроме того, правительство продлило еще на месяц все выплаты для внутренне перемещенных лиц, однако, с 1 марта изменятся правила получения такой помощи. Ее смогут получить только внутренне перемещенные лица из наиболее уязвимых категорий.