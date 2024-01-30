Мобилизация в Украине с 1 февраля: кому могут выдать повестку и что она должна содержать
В Украине могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что проще всего обучить на стрелка — это занимает более месяца.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и мужчинам вручают повестки. В том, как такая повестка должна быть заполнена и кого сейчас могут мобилизовать, разобрались журналисты NV.
Кому грозит мобилизация?
В СМИ подчеркнули, что до принятия нового законопроекта и его подписания президентом Владимиром Зеленским порядок мобилизации остается неизменным.
По возрасту и опыту в Украине могут мобилизовать:
- от 18 до 60 лет, если есть опыт военной службы;
- от 27 до 60 лет, если нет.
По состоянию здоровья мобилизуют мужчин, которые:
- годные в мирное и военное время;
- негодные в мирное время, ограниченно годные в военное время;
- ограниченно годные в мирное время, годные в военное время.
По пребыванию на воинском учете мобилизованные могут быть:
- сняты с учета, но вновь взяты, когда основание для этого прошло;
- исключены с учета, но не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после добровольного прохождения ВВК и получения от нее постановления об ограниченной пригодности.
При наличии отсрочки могут мобилизовать, если:
- нет права на отсрочку;
- лицо не подлежит мобилизации (по добровольному согласию).
Как должна выглядеть повестка?
Повестку должны вручать под подпись самого военнообязанного. Она должна содержать штамп и подпись руководителя ТЦК. Документ должен быть уже заполнен на момент вручения.
В повестке должны быть указаны:
- фамилия, имя и отчество военнообязанного;
- номер повестки;
- дата рождения военнообязанного;
- адрес военнообязанного;
- номер и дата распоряжения о вручении повестки;
- дата, время и адрес места, куда надо явиться;
- уточнения относительно документов или вещей, которые следует иметь с собой;
- название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя ТЦК;
- дата вручения повестки.
Что происходит после вручения повестки?
Представитель Командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо заверил, что за время проведения всеобщей мобилизации в Украине она не усиливалась и не ослаблялась.
Украинцу, который получил повестку, нужно прийти в ТЦК. Там его направят на медицинский осмотр, а также обновят данные о нем. Если человек не имеет права на отсрочку, его направляют на обучение. Оно длится от одного месяца, далее уже военнообязанного направляют в одну из частей.
Офицер ВСУ отметил, что визит в ТЦК не означает сразу службу в ВСУ. Мобилизуют тех, кто нужен армии по состоянию здоровья и своей специальности.
"Самое простое обучение — это военно-учетная специальность стрелок — длится от одного месяца. Если военно-учетная специальность является более сложной, например, оператор дронов, наводчик-артиллерист и еще ряд профессий, то обучение длится дольше — месяц, два, три, в соответствии с программой", — объяснил Фитьо.
Также украинские бойцы проходят обучение за рубежом, в частности в Германии, Испании и Великобритании.
Мобилизация студентов
Военный подчеркнул, что сейчас по закону студенты, которые учатся на дневной форме обучения в средних специальных, средних технических, высших учебных заведениях, имеют право на отсрочку от мобилизации. Это не зависит от возраста студента и того, учится он за бюджетные средства или "на контракте".
Если студент взял академический отпуск или был отчислен, но не достиг 27-летнего возраста, то мобилизация ему также не грозит. Однако если студент старше 27 лет, его могут в такой ситуации мобилизовать.
"Для студентов важно знать и помнить, что каждый год они лично должны предоставлять справку о том, что они учатся на дневной форме обучения соответствующего учебного заведения, в свой территориальный центр комплектования и социальной поддержки", — отметил Фитьо.
Мобилизация женщин
Представитель Сухопутных войск ВСУ заверил, что в Украине пока не проводится мобилизация женщин. Украинки могут оказаться на военной службе только добровольно.
"Недавно был большой информационный вброс со стороны российской пропаганды о том, что женщин, которые имеют медицинское образование, будут мобилизовать. А речь шла лишь о том, что они должны стать на воинский учет, те, кто этого еще не сделал. Потому что всегда женщины-медики были военнообязанными. Ничего для них не изменилось абсолютно", — уточнил он.
Напомним, в Одесском ТЦК озвучили самые популярные "отмазки", которые используют украинцы для избежания мобилизации.
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