"Это дает шанс": США должны продолжить помогать Украине, чтобы РФ проиграла, — ЦРУ

По словам Уильяма Бернса, война, которую начал президент РФ Владимир Путин, уже обернулась против него самого. Попытки захватить Киев оказались глупыми, поэтому Запад должен обеспечить полное поражение Кремля.

Если Соединенные Штаты Америки перестанут помогать Украине в войне с Россией, тогда это можно считать голом в свои ворота исторического масштаба. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает Foreign Affairs.

По его словам, эпоха после холодной войны завершилась в феврале 2022 года, когда Россия приняла решение атаковать Украину. Это решение президента Владимира Путина уже принесло его стране позор и тем самым обнажило ее слабости — проблемы с экономикой, раздутые масштабы военной помощи и коррумпированная политическая система.

"Война Путина уже обернулась для России провалом на многих уровнях. Его первоначальная цель — захватить Киев и подчинить себе Украину — оказалась глупой и иллюзорной. Его вооруженные силы понесли огромный урон", — заявил Уильям Бернс.

Ближайший год будет тяжелым на поле боя, продолжает директор ЦРУ. Эти месяцы будут испытанием на выносливость, последствия которого могут выйти за рамки борьбы страны за сохранение своей свободы и независимости. Это и есть причина, по которой помощь Запада должна сохраниться.

"В этой ситуации Путин может снова заняться бряцанием ядерного оружия, и было бы глупо полностью игнорировать риски эскалации. Но было бы столь же глупо чрезмерно воспринимать их", — заявил далее Уильям Бернс.

Инвестиция со стороны Запада выглядит скромной, если учитывать какая цена на кону, заявляет директор ЦРУ. Помощь США составляет менее 5% оборонного бюджета США, однако она приносит значительную отдачу для Вашингтона, в том числе для американской промышленности.

К тому же, если появится возможность действительно начать мирные переговоры, то Украине нужно иметь достойные позиции.

"Это дает шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России. Украина сможет защитить свой суверенитет и восстановиться, в то время как Россия будет вынуждена бороться с непреходящими издержками путинской глупости. Если бы Соединенные Штаты в этот критический момент отказались от участия в конфликте и прекратили поддержку Украины, это было бы голом по себе исторического масштаба", — подытожил Уильям Бернс.

Напомним, 28 января сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп призывал республиканцев "провалить" военную помощь Украине. Он всячески стремится сорвать победу Джо Байдена на будущих президентских выборах. Часть республиканцев все же хотят добиться сделки для поддержки Украины и Израиля, а также решения проблем с американской границей.