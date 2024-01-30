Мобилизация в Украине: как изменится порядок вручения повесток после принятия законопроекта

В опубликованном на сайте Верховной Рады законопроекте есть отдельный пункт, который касается выдачи повесток гражданам. Врученными они будут считаться в двух случаях.

В Верховную Раду Украины внесли новую версию законопроекта про мобилизацию №10449. Если он будет принят, тогда некоторые изменения коснутся вручения повесток. Текст размещен на сайте парламента 30 января.

В тексте документа говорится, что повестки про вызов граждан в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут отправляться гражданам при помощи электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста.

Законопроект, который в ближайшее время должны будут рассмотреть народные депутаты, устанавливает специальные требования к повесткам, а также определяют порядок их выдачи.

Днем вручения повестки про вызов гражданина Украины в ТЦК и СП считается:

день вручения такой повестки под расписку украинца;

день получения территориальным центром комплектования и социальной поддержки данных о том, что повестка была доставлена в электронный кабинет призывника.

Украинцам могут приходить повестки с помощью электронного кабинета призывника Фото: Скриншот

Это правило начнет действовать в том случае, если законопроект будет в результате принят. Когда его планируют рассмотреть — пока что неизвестно.

Текст документа появился на сайте Верховной Рады 30 января и он содержит колоссальное количество нововведений, которые касаются мобилизации.

Через электронный кабинет призывника украинцы также смогут обновить свои данные и идти в ТЦК и СП нужно не будет.

Напомним, 30 января народный депутат Сергей Нагорняк рассказал, что рассмотрение законопроекта о мобилизации запланировано на 6 февраля, тогда как примут его не раньше марта.