Кого из женщин могут мобилизовать: что предусматривает новый законопроект

Стать на воинский учет должны женщины с медицинской или фармацевтической специальностью. Они будут выполнять воинский долг на равных правах с мужчинами.

Согласно новому законопроекту о мобилизации некоторых женщин могут призвать на военную службу. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Кто из женщин должен стать на воинский учет

Женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, подлежат постановке на воинский учет.

Тогда как женщины, чья специальность или профессия родственна с соответствующей военно-учетной специальностью, определенной в перечне, который утвердило Минобороны, и являются пригодными к прохождению службы, могут стать на воинский учет по собственному желанию.

Кого из женщин могут мобилизовать

Мобилизовать на военную службу или привлечь для выполнения работ по обеспечению обороны Украины в военное время в добровольном порядке могут женщин, которые стоят на воинском учете. В мирное время они могут также быть приняты на военную службу или службу в военном резерве в добровольном порядке по контракту.

Женщины будут выполнять воинский долг на равных правах с мужчинами. Речь идет о принятии в добровольном порядке по контракту и призыве на военную службу, прохождении военной службы, службы в военном резерве, выполнении воинского долга в запасе и соблюдении правил воинского учета.

Напомним, 30 января в Верховную Раду внесли новый законопроект о мобилизации №10449. Пока неизвестно, когда начнется рассмотрение документа и голосование.

27 января заместитель председателя комитета по нацбезопасности, народный депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев рассказал, что согласно законопроекту о мобилизации, женщины не являются военнообязанными.