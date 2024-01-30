Новый законопроект о мобилизации: что изменится для студентов и аспирантов (скриншот)

Согласно новому законопроекту, аспиранты, получающие образование за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, оказались вне списка лиц, которые не подлежат призыву на время мобилизации.

В обновленном законопроекте о мобилизации №10449, который несколько изменился в сравнении с предыдущей версией, регламентируются правила мобилизации для студентов. Проект закона опубликован на сайте Верховной рады Украины.

Призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся на дневной или дуальной формах и получают уровень образования выше полученного ранее. К ним также относятся докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Исключение — аспиранты, получающие образование за счет физических или юридических лиц на условиях контракта.

Призыву службу во время мобилизации, на особый период не подлежат:

Студенты:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры;

аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

Преподаватели:

научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования; научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень;

педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования;

заведений общего среднего образования.

Здесь необходимое условие — работа в образовательных учреждениях не менее чем на 0,75 ставки.

Напомним о том, кого из женщин могут мобилизовать, согласно новому законопроекту о мобилизации. Встать на воинский учет понадобится женщинам с медицинской или фармацевтической профессией.

Также сообщалось о том, как изменится порядок вручения повесток после принятия законопроекта.