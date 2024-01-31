Только тактические успехи: ВС РФ наступают на границе Харьковской и Луганской областей, — ISW

Части 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ активно действуют в районе Купянска. Аналитики считают, что россияне могут добиться тактических успехов, но развить что-то масштабное — маловероятно.

Ожидаемое зимне-весеннее наступление российских войск продолжается. Оккупанты атакуют в районе границы Харьковской и Луганской областей. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 30 января говорится, что глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что наступление российских сил продолжается. ВС РФ хотят выйти к реке Жеребец и к административной границе Луганской и Донецкой областей.

По словам Буданова, россияне не смогут достичь этих целей и, скорее всего, будут "полностью истощены" к началу весны.

В ISW отметили, что российские войска активизировали наступательные операции на этом направлении с начала января 2024 года. Оккупанты недавно добились тактических успехов к юго-востоку от Купянска на критическом маршруте P07 Купянск-Сватово возле Крахмального. Также они усиливают атаки к северо-западу и западу от Крахмального в направлении реки Оскол.

Аналитики отметили, что россияне смогут добиться успехов тактического уровня, но у них не получится развить их в что-то более масштабное. Части 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа РФ активно действуют в районе Купянска. Они способны проводить лобовые атаки пехотой, но не продемонстрировали способность проводить крупномасштабные механизированные маневры. Эти силы развернуты на данном направлении более года назад.

Ранее в ВСУ сообщали, что под Работиным ВС РФ используют против ВСУ химическое оружие. Российский дрон находит блиндаж ВСУ и сбрасывает рядом химическую гранату, а когда бойцы пытаются эвакуироваться, их атакуют FPV-дронами, рассказал лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".