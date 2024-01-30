"Нашим бойцам тяжело": ВС РФ пытаются окружить ВСУ возле Купянска

На фронте будет продолжаться интенсивность боев до тех пор, пока украинские военные не "сотрут" российское наступательное подразделение, которое те сосредоточили, рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются окружить украинских бойцов в районе Купянска Харьковской области. Об этом сообщил военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо".

"Бои продолжаются, как и продолжались крайнюю неделю. Напряженные, очень интенсивные", — сказал Иван Тимочко.

Он отметил, что оккупанты пытаются с севера окружить украинских военных. Зато бои идут без кардинальных изменений, интенсивность есть, однако согласно сообщениям Генштаба ВСУ, враг теряет около тысячи человек в день. Кроме этого, ВСУ ликвидируют большое количество артиллерии. По словам Тимочко, оккупанты пытаются проводить наступательные операции, однако не стоит рассматривать Лимано-Купянский отрезок как отдельное направление российских сил.

Он отметил, что оккупанты пытаются занять территории, которые потеряли в боях с украинцами за прошлый и этот год. Противник пытается показать любые победы на выполнение задач российского президента Владимира Путина, чтобы тот подал себя как военный стратег и талант на фоне всех вызовов, с которыми сталкивается перед выборами в России.

"Конечно, нашим бойцам достаточно трудно, но нет ни паники, мотивация есть. Те небольшие тактические успехи, которые россияне пытались продемонстрировать, как правило, возвращаются нашими Вооруженными Силами. Или враг там не может закрепиться", — отметил военный.

Он добавил, что не нужно расслабляться обществу, а бойцам не станет легче. Интенсивность боев будет продолжаться, пока ВСУ не сотрут российское наступательное подразделение и потенциал, который они сосредоточили.

Напомним, 29 января начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что в районе Купянска Харьковской области враг не имеет значительных тактических успехов.

В тот же день Владимир Фитьо заявил, что армия РФ сосредоточила на Купянском направлении около 44 тысяч человек, тогда как в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" дислоцировано 200 тысяч оккупантов.