В России снова громко и громко: Минобороны РФ заявили об атаке БПЛА в Псковской области

В российском оборонном ведомстве отмечают, что соответствующий инцидент произошел ночью, дрон якобы сбили с помощью системы ПВО. Сейчас информации о разрушениях или пострадавших нет.

В России заявили о работе ПВО, из-за якобы атаки беспилотника самолетного типа на территории Псковской области. Об этом в среду, 31 января, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как заявили в ведомстве, соответствующий инцидент произошел ночью. Дрон якобы сбили с помощью системы противовоздушной обороны в небе над территорией Псковской области Российской Федерации.

"Очередными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Псковской области", — говорится в сообщении.

Традиционно оборонное ведомство РФ обвинило в атаке "киевский режим".

Сейчас информации о разрушениях или пострадавших нет. На момент публикации новости губернатор региона Михаил Ведерников не сообщал о работе ПВО или деталей вероятной атаки БПЛА в области.

Напомним, что в Министерстве обороны РФ заявили, что в ночь на 30 января силы ПВО РФ сбили 21 украинский БпЛА. Дроны якобы пытались атаковать аэродром на окраине Тулы и нефтебазу в Калуге.

Также 30 января в России заявили об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны в трех районах Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Предыдущая атака БПЛА на Брянскую область произошла днем ранее, 29 января. Тогда Минобороны России информировало об уничтожении якобы украинского беспилотника в небе над регионом.