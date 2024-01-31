В Петербурге прогремели взрывы: БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод, — СМИ (видео)

Беспилотник, по информации российских журналистов, подбили, но он успел долететь до Невского района, упал на территорию завода "Невский мазут". Минобороны России официально не комментировало атаку БПЛА.

Дрон над Санкт-Петербургом сбивали с помощью С-400 "Триумф". Он упал на территории завода в Невском районе. Об этом сообщает "Фонтанка" в Telegram.

Жители города рассказали, что слышали грохот в разных районах города. В Пулково вводили план "Ковер". Временные ограничения вводили с 03:53 до 05:11.

Средства противовоздушной обороны войск РФ, как говорится в сообщении, применялись сегодня в 4:20 по объекту, который летел над Колпино. Беспилотник был подбит, но все равно успел долететь до Невского района, он упал на территорию завода "Невский мазут".

По предварительным данным, серьезного пожара не произошло, три пустые цистерны быстро потушили. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Впоследствии появились видео падения беспилотника на территории "Невский мазут". Событие зафиксировали камеры Третьего троллейбусного парка.

Читатели издания сообщили, что около 5 утра что-то сильно громыхнуло за окном на Пятилеток. В 04:47 слышали вероятный взрыв в районе Таврической улицы.

В Колпино и Тельмана в начале пятого был слышен громкий грохот, может, переход самолета на сверхзвук. В районе Московского вокзала также слышали взрыв.

Как сообщили "РБК-Україна" источники в спецслужбах, этой ночью украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге. Он упал на территории Невского НПЗ. Собеседник отметил, что операцию организовало Главное управление разведки Минобороны.

Минобороны РФ на момент публикации не комментировало атаки БПЛА.

Удары по Петербургу в январе

Украинские БПЛА в ночь на 18 января атаковали нефтебазу в Ленинградской области России. Удачную спецоперацию провело Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО). Для этого привлекли современные украинские средства поражения. Есть подтверждение попаданий по целям.

По информации росСМИ, беспилотник, который нес на себе примерно три килограмма взрывчатки, атаковал нефтяной терминал. Обломки дрона впоследствии обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

В ночь на 21 января дроны атаковали порт "Усть-Луга", на нефтяном терминале компании "Новатэк" произошли два взрыва. Перед атаками местные жители слышали звук движения беспилотников. Согласно свидетельствам очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу там продолжалась погрузка на восемь судов под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

Напомним, 23 января российские СМИ сообщили, что вокруг Петербурга ставят зенитно-ракетные комплексы С-300.