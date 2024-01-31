Начнется шествие Украины: Буданов спрогнозировал завершение наступления ВС РФ (видео)

Глава ГУР отметил, что оккупанты не достигли больших и запланированных результатов на фронте, однако все же имеют определенные продвижения, в частности вблизи Авдеевки.

Российская Федерация не смогла достичь поставленных целей на фронте, поэтому вскоре наступление оккупантов, которое началось в ноябре 2023 года, иссякнет и тогда начнется ход Украины. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Миноброны Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, сейчас уже более двух месяцев продолжается наступательная операция России, больших результатов оккупанты не достигли, однако определенные продвижения у них есть.

"Результаты — сами видите. Сказать, что они для них какие-то большие — ну, точно это будет неправда. К сожалению, для нас, определенное продвижение в полях у них есть. И возле Авдеевки — то, что произошло", — рассказывает Буданов.

Кроме того, как отмечает Буданов, россияне хотели как можно быстрее пересечь барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области. Таким образом противник пытался выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, однако сейчас "даже близко к этому ничего нет".

"Но их наступление еще продолжается. Где-то в начале весны оно иссякнет полностью... Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш", — подытожил Буданов.

Напомним, 30 января аналитики американского Института изучения войны сообщили, что ожидаемое зимне-весеннее наступление российских войск продолжается. Оккупанты атакуют в районе границы Харьковской и Луганской областей.

27 января глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявлял, что российские возобновили интенсивность наступательных действий в направлении Синьковки и Табаевки. По его словам, военные и местные власти должны быть готовы к любому развитию событий, ведь есть риски более широкого наступления.