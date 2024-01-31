Готовятся воевать при минус 40: в США разрабатывают новую доктрину в Арктике (фото)

Авторы руководства отмечают, что военные в таких экстремальных условиях могут столкнуться с многими уникальными аспектами этого региона. Например, металлы и пластик становятся хрупкими, а срок службы батарей значительно меньше.

Армия США приступила к созданию первой за более чем полвека военной доктрины, ориентированной на Арктику — Arctic and Extreme Cold Weather Operations, сообщает пресс-служба армии США.

Это руководство, выпуск которого ожидается в середине 2024 года, призвано вооружить солдат и командиров знаниями и методами, необходимыми для навигации и успешной работы в арктических условиях, даже при температуре до -40°C.

Ведущий автор доктрины в Управлении доктрины объединенных вооружений капитан Эдвард Гарибай отметил, что арктические операции и операции в условиях экстремальных холодов — это не просто выживание, это процветание. Из-за изменения климата, в ближайшие десятилетия Арктика станет все более доступной и приобретет новое значение, поэтому американские военные должны быть готовы к выполнению миссий в таких условиях, убежден американский офицер.

Военнослужащие США готовятся воевать в суровых арктических условиях

Руководство будет иметь тактическую направленность, помогая солдатам применять концепции и опыт, которыми они уже обладают, и адаптировать их к уникальным вызовам Арктики.

В ней будут объяснены многие уникальные и порой противоречащие логическому пониманию аспекты этого региона и соображения, которые солдаты должны принять для корректировки операций. Например, солнце может никогда не взойти в декабре; GPS и спутники могут быть ненадежными из-за солнечных бурь; металлы и пластик становятся хрупкими и могут ломаться; срок службы батарей значительно меньше.

По словам Гарибая, в настоящее время американские войска сталкиваются с проблемой фрагментарных знаний, которые нелегко распространить по всей армии.

"У нас есть отдельные люди и подразделения, обладающие опытом, но их знания ограничиваются местными стандартными операционными процедурами, передаваемыми от одного командования к другому. Мы объединяем все эти знания в один всеобъемлющий ресурс, обеспечивая основу для всех, на которую можно опираться", — подытожил капитан.

Боец 11-ой воздушно-десантной дивизии на Аляске

При создании доктрины американцы внимательно изучают исторические документы со странами Северного полушария — включая Канаду, Норвегию, Финляндию, Швецию и Данию. При этом 11-я воздушно-десантная дивизия на Аляске, известная своим опытом, сыграла ключевую роль в разработке доктрины.

"Армия США должна быть готова вступить в бой и одержать победу в экстремально холодных и горных условиях в качестве средства сдерживания конфликта, и 11-я воздушно-десантная дивизия служит основой этого потенциала", — подчеркнул командующий дивизией генерал-майор Брайан Эйфлер.

Ранее Фокус перевел новый текст Дилан Бака и Зака Ота, посвященный оборонной доктрине США и ее союзников. В публикации поднят вопрос потенциальному противостоянию Китая и США из-за ситуации вокруг Тайваня.