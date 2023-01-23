Неминуемое вторжение. Как США и Тайваню прийти к единой доктрине противодействия высадке десанта

Объединенный комитет начальников штабов США, в координации с коллегами из числа ключевых союзников и партнеров, должен как можно скорее обнародовать международную доктрину противодействия высадке десантов врага, чтобы лучше объединить усилия и ресурсы перед лицом опасных непредвиденных ситуаций ближайшего будущего.

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"Когда британцы осознали возможность вторжения летом 1940 года, военные планировщики столкнулись с препятствием, казавшимся невероятным для страны, которой угрожали столько раз в прошлом. У них не было доктрины защиты от высадки десанта". – Tеодор Гэтчел, "У кромки воды".

В 1940 году, представ перед реальной угрозой нацистского вторжения, Великобритания все еще не определилась с доктриной защиты от высадки десанта. Сейчас, когда Вашингтон и Тайбэй рассматривают возможность китайского вторжения на Тайвань, обеим странам – вместе с другими странами региона – следовало бы извлечь уроки из неумения британцев готовиться к худшему и совместно разработать средства защиты острова.

Фокус перевел новый текст Дилан Бака и Зака Ота, посвященный оборонной доктрине США и ее союзников.

Китай и Тайвань разделяет примерно 160 км воды. Таким образом, чтобы силой аннексировать Тайвань, Китайской Народной Республике, скорее всего, придется провести десантное вторжение через пролив. Даже усилия всего народа Тайваня не смогут гарантировать защиту острова. Партнеры Тайваня в регионе значительно повысят вероятность успешной обороны, если быстро и слаженно окажут Тайваню военную помощь. Соответственно, в Стратегии национальной обороны на 2022 год "военные действия Китая в отношении Тайваня" четко определены как "задача на перспективу" для Министерства обороны. Альянсы и партнерства были определены как "узловые точки" стратегии, а сами партнерства были представлены как "величайшее глобальное стратегическое преимущество" Америки. Наконец, стратегия ставит во главу угла "сдерживание агрессии и готовность одержать верх в конфликте" в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Однако, несмотря на серьезность и актуальность этой признанной угрозы со стороны Китая, США, Тайвань и ключевые партнеры не имеют единой доктрины для противодействия амфибийному вторжению. Военная доктрина США "представляет собой официальные рекомендации" Объединенного комитета начальников штабов, и хотя существуют совместные доктрины по борьбе с терроризмом, противоповстанческими и антинаркотическими операциями, совместной многонациональной доктрины по борьбе с высадкой десанта не существует. Доктрина противодействия высадке десанта позволит лучше согласовать военные возможности Тайваня, США и близких партнеров, таких как Япония, Филиппины и Австралия. Кроме того, такая доктрина будет способствовать быстрому и слаженному военному ответу региональных партнеров для отражения вторжения противника с моря. Наконец, успешная реализация доктрины противодействия высадке десанта и ее последующие эффекты будут лучше сдерживать десантное вторжение на Тайвань. В то время как ключевые союзники и отдельные ведомства в вооруженных силах США разрабатывают концепции и возможности для сдерживания китайского вторжения, общая доктрина противодействия высадке десанта объединит теорию и методологию, усиливая результативность этих подходов для повышения эффективности сдерживания.

[ + – ] Китай и Тайвань разделяет примерно 160 км воды Фото: Chiang Ying-ying

Три причины для разработки доктрины противодействия высадке с союзниками и партнерами в Индо-Тихом океане

Без общей доктрины военные силы не в состоянии ответить с достаточными возможностями, сплоченностью и временем, чтобы сдержать или победить вторжение противника. Хотя компетентные командиры и штабы могли бы определить необходимые условия для успешного проведения контрвысадочной операции при наличии достаточного времени, близость китайской угрозы Тайваню может не дать времени для принятия таких решений. Кроме того, отсутствие доктрины противодействия лишает возможности целенаправленно информировать о развитии критических возможностей противодействия высадке в период, когда баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе быстро меняетсяю Более того, отсутствие преимуществ, связанных с доктриной контрвысадки, ослабляет междоменное сдерживание вторжения на Тайвань. По этим причинам доктрина противодействия высадке должна быть разработана и подготовлена вместе с ключевыми партнерами.

Причина 1: Объединение усилий и ресурсов для решения приоритетной задачи

Совместная многонациональная доктрина противодействия высадке десанта закладывает основу для развития и интеграции оборонных возможностей ключевых вооруженных сил в западной части Тихого океана. ВМС и Корпус морской пехоты Тайваня, Силы самообороны Японии, Корпус морской пехоты Филиппин и Силы обороны Австралии модернизируют свои силы и концепции, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Китая. Цитируя генерала Дэвид Бергер: "Как мы можем помочь [союзникам и партнерам] достичь цели быстрее?". Доктрина противодействия высадке десанта может обеспечить общий подход к многостороннему командованию и контролю, партнерским отношениям, обмену информацией и структурированию боевого пространства для защиты от китайского десантного вторжения.

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Хотя основные вооруженные силы в регионе уже разрабатывают концепции и возможности для проведения десантирования и противодействия амфибийному десанту, сеть альянсов в Тихом океане делает вооруженные силы США ключевым интегратором этих международных возможностей. ВМС Тайваня, в состав которых входит корпус морской пехоты, уже оснащены противокорабельными ракетами Hsiung Feng и закупают мобильные системы береговой обороны Harpoon американского производства. Гражданские и военные чиновники Японии все больше осознают, что "тайваньский кризис станет японским кризисом", и совершенствуют возможности морского перехвата на юго-западных островах Японии у побережья Тайваня. Сверхзвуковые противокорабельные ракеты BrahMos на вооружении недавно сформированного полка береговой обороны Филиппин отражают серьезный подход к обеспечению безопасности на море в западной части Тихого океана. Недавние закупки Австралии вооружений для целей морской обороны на сумму 3,5 миллиарда долларов также свидетельствуют о понимании того, что сдерживание и защита родины лучше всего достигаются в литорали. При правильной интеграции эти возможности противодействия высадке на берег дают Соединенным Штатам устойчивое преимущество перед китайскими амфибийными силами.

Несколько ведомств Министерства обороны также разработали отдельные концепции будущих операций, которые направлены на достижение целей Национальной оборонной стратегии 2022 года. Однако американские военные должны стремиться объединить эти разрозненные концепции, чтобы противостоять актуальным вызовам в западной части Тихого океана. Генерал-лейтенант Эрик Уэсли, заместитель командующего Центра перспектив и концепций сухопутных войск, заявил, что операции в Тихом океане "должны быть способны быстро интегрировать все домены, чтобы достичь превосходства", и что "нам нужно надежное представление о ходе боевых действий, и я думаю, что этой серьезной работой должны заняться все ведомства". Вице-адмирал Стюарт Манш, заместитель начальника военно-морских операций по операциям, планам и стратегии, добавил, что вооруженные силы должны достичь "такой степени интеграции, которую вы никогда не представляли себе раньше", включая космическую и кибернетическую области, "о которых мы традиционно не думаем и которые необходимо задействовать".

Китай инвестировал в свои морские силы и, как писал Томас Шугарт, в большое количество гражданских грузовых судов, которые также могут поддержать вторжение. Учитывая несоразмерность развернутых сил, противодействие морским силам Китая, несомненно, потребует объединения усилий и ресурсов многочисленных партнеров, и эти партнеры больше не могут позволить себе подход без общего фокуса, основы и руководства.

Операционные концепции служб часто связаны с уникальными программами закупок, в которых отсутствует совместная интеграция и операционная совместимость. Многодоменные возможности изменили характер войны, которая исторически была разделена на воздушное, наземное и морское пространства. Будущие концепции предусматривают проведение операций в нескольких доменах, но пока не существует доктрины, позволяющей использовать совместные и международные активы для противодействия китайскому десантному вторжению в этих многочисленных пространствах. Такая доктрина позволит сосредоточить обучение и закупки на усилении совместного потенциала против наиболее опасного варианта действий Китая по аннексии Тайваня. Вооруженные силы США должны воспользоваться этой возможностью для внутреннего согласования концепций и унификации оборонных закупок.

Причина 2: Быстрый военный ответ в рамках существующей политики

Хотя в Стратегии национальной обороны четко сформулированы задачи и приоритеты сдерживания агрессии Китая в отношении Тайваня, политические соображения ограничивают масштабы и объем военного сотрудничества между многими ближайшими партнерами Тайваня. Тем не менее, в рамках этих ограничений военные в регионе рассчитывают на общую оборонительную доктрину, которая поможет сдержать вторжение. Отработка принципов доктрины контрвысадки с союзниками и партнерами в западной части Тихого океана повысит эффективность существующих оборонных возможностей, сократит время, необходимое Тайваню для ответа на вторжение, и обеспечит готовность американских вооруженных сил к выполнению приказов.

При наличии "официальных рекомендаций" Объединенного комитета начальников штабов, закрепленных в доктрине, командующие войсками могли бы раскрыть весь потенциал концепций и возможностей каждой военной службы США для противодействия амфибийным операциям. Хотя потребность в такой доктрине наиболее остро ощущается в Индо-Тихоокеанском командовании США, все командования могли бы извлечь пользу из такого объединяющего подхода. Определив роли, обязанности, отношения между командованиями, их взаимную поддержку, а также границы боевого пространства в условной операции по борьбе с высадкой десанта, командование сможет более эффективно подготовить применение международных сил для интеграции взаимно поддерживающих возможностей, сократить время реагирования на вероятные кризисы и тем самым усилить сдерживание.

Причина 3: Сдерживание через доктрину

Сдерживание конфликтов и защита союзников в Индо-Тихоокеанском регионе остается неизменной целью всех оборонных стратегий США. Стратегия национальной обороны 2018 года предписывает Министерству обороны "[защищать] союзников от военной агрессии", а обновленная стратегия 2022 года расширяет эту цель, предлагая Министерству "действовать в срочном порядке для поддержания и укрепления сдерживания". В обоих документах Китай в подавляющем большинстве случаев рассматривается как "наиболее значимый стратегический конкурент Америки".

Учитывая, что объединенные силы Китая могут генерировать больше боевой мощи в Индо-Тихоокеанском регионе, чем Соединенные Штаты сами по себе, некоторые утверждают, что Пекин больше невозможно сдержать односторонними демонстрациями силы со стороны США. Как заявил бывший министр обороны США Джим Мэттис, сдерживание достигается, когда противник принимает решение. Подход к противодесантной борьбе, применяемый сетью союзников и партнеров, дал бы сильное преимущество партнерам-единомышленникам над силами обороны Китая.

В этом контексте два субрегиона в Индо-Тихом океане подчеркивают постоянные усилия союзников и партнеров США по сдерживанию Китая: Восточно-Китайское море и морская Юго-Восточная Азия. В обоих субрегионах союзники и партнеры США наращивают потенциал для противодействия все более агрессивным действиям Китая. Коллективные возможности США и их союзников и партнеров в регионе по контролю над морем представляют собой серьезный вызов Китаю, однако именно коллективные возможности вооруженных сил по блокированию выхода к морю дают им преимущество перед китайскими вооруженными силами.

Пример 1: Восточно-Китайское море

Подавляющее большинство союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе сталкиваются с агрессивными претензиями Китая на спорные территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В 2013 году Китай также объявил о расширенной идентификационной зоне ПВО. Эта зона охватывает две трети Восточно-Китайского моря и требует от иностранных самолетов сообщать планы полетов, поддерживать радиосвязь с Китаем и держать включенными транспондеры. Она также пересекается с опознавательными зонами ПВО Тайваня, Японии и Республики Корея. Эти страны столкнулись с притоком китайских военных, которые вторгаются в эти зоны с помощью военных самолетов, береговой охраны и морского ополчения Народных вооруженных сил.

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Соединенные Штаты, их союзники и партнеры в основном реагировали на эти вторжения путем оповещения военно-морских и воздушных сил и проведения операций по обеспечению свободы навигации. Однако эти операции являются дорогостоящими, создают уязвимость, а также приводят к диллеме между готовностью и оперативностью. Кроме того, некоторые ученые все больше сомневаются в способности этих ответных операций изменить поведение Китая. Контрдесантные операции могли бы более эффективно и действенно продемонстрировать способность и решимость защищаться от агрессии.

Япония постоянно наблюдает воздушные и морские угрозы из-за российских, китайских и северокорейских вторжений на свою суверенную территорию. В ответ на это она сосредоточила свою военную стратегию на наземных силах, которые выполняют предупредительные оборонительные морские операции. Япония направила свои силы и средства разведки, наблюдения и рекогносцировки в район морских путей Сенкаку для улучшения ситуационной осведомленности. В 2016 году воздушные вторжения Китая вызвали 851 ответ со стороны Воздушных сил самообороны Японии, что почти на 800% больше, чем в 2001 году. Японские военные разместили больше личного состава и техники на своих юго-западных островах в Восточно-Китайском море, а в 2018 году создали японскую бригаду численностью 2100 человек с мандатом "защищать и при необходимости отвоевывать японские острова, которые могут стать объектами вторжения". Как отметила Шейла Смит, Япония также построила новые и укрепила существующие разведывательные объекты на островах Йонагуни и Миякодзима, которые находятся примерно в 112 км к востоку от Тайваня, для наблюдения за китайскими воздушными и морскими силами.

Шесть японских ракетных полков класса "земля-корабль" обладают наибольшим потенциалом для защиты ключевых морских территорий в первой островной цепи. Министерство обороны Японии недавно одобрило модернизацию, проведенную компанией Mitsubishi Heavy Industries, которая, как сообщается, увеличивает дальность действия противокорабельной ракеты Тype 12 с 200 до 900 километров. С таким радиусом действия японские силы с материка смогут перехватывать морские средства, действующие вблизи островов Сенкаку или Сакисима. Такие средства могут создать еще большую оперативную дилемму, если они будут развернуты на самых юго-западных островах Японии, которые находятся в 112 км от побережья Тайваня.

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Совместная международная доктрина по противодействию высадке десанта обеспечит основу для отработки операции по борьбе с высадкой десанта в западной части Тихого океана. Улучшенный обмен разведданными в сочетании с вовремя проведенными учениями по борьбе с высадкой десанта укрепит признанные воздушные и морские границы. Недавнее двустороннее заявление о преобразовании 12-го полка морской пехоты на Окинаве в литоральный полк морской пехоты усиливает возможность и необходимость согласования усилий японских и американских сил на юго-западных островах. Уоллес Грегсон даже призывает Соединенные Штаты и японские силы создать "Постоянную объединенную морскую оперативную группу", чтобы проверить и разработать возможности и методы борьбы с высадкой десанта. Репетиция быстрого развертывания на ключевых морских участках в первой островной цепи повысит доверие и возможности партнеров, а также продемонстрирует единый подход к противодействию китайской агрессии.

Пример 2: Юго-Восточная Азия и Океания

Доктрина противодействия высадке десанта также укрепит международный подход к решению проблем вокруг и вблизи Южно-Китайского моря. Начиная с захвата отмели Скарборо в 2012 году, Китай запугивает региональных партнеров в рамках "более широкой модели дестабилизации и агрессивного поведения Китайской Народной Республики, которая распространяется на Восточно-Китайское море, Южно-Китайское море и линию фактического контроля". Союзники и партнеры США в морской Юго-Восточной Азии и Океании продолжают противостоять китайской агрессии, используя все элементы своих вооруженных сил, и доктрина противодействия высадке будет способствовать их усилиям и эффективности.

После короткого периода попыток сближения Китай вновь интенсивно пытается принудить Филиппины к молчаливому согласию в отношении суверенитета над владениями в Южно-Китайском море. В мае 2021 года 287 судов Морского ополчения Народных вооруженных сил нарушили исключительную экономическую зону Филиппин. В ноябре 2021 года три корабля китайской береговой охраны обстреляли из водометов филиппинские суда снабжения, направлявшиеся ко Второй отмели Томаса, заблокировав им доступ.

Кампания запугивания со стороны Китая активизировала усилия Филиппин по укреплению своей морской безопасности. Эти инициативы включают разработку концепции активной архипелажной обороны ВМС Филиппин и концепции архипелажной прибрежной обороны Корпуса морской пехоты Филиппин, в которой говорится о том, как филиппинские морские пехотинцы будут "интегрированы в военно-морские, совместные и межведомственные операции" в условиях противостояния в море. В 2021 году филиппинские морские пехотинцы создали свой полк береговой обороны и недавно подписали контракт с Индией на сумму 368 миллионов долларов на поставку трех батарей крылатых ракет береговой обороны BrahMos для оснащения этого нового формирования. 3-й литоральный полк морской пехоты недавно участвовал в учениях "Баликатан" вместе с полком береговой обороны во время его первого развертывания на севере Лусона. Доктрина противодействия высадке десанта позволит Корпусу морской пехоты США более эффективно сотрудничать с этим ключевым союзником в будущих столкновениях.

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Как и Филиппины, Австралия решительно реагирует на китайское принуждение, разрабатывая концепции и возможности, соизмеримые с растущей угрозой. В рамках 20-летнего плана реструктурирования вооруженных сил Австралийские силы обороны стремятся улучшить маневрирование в литорали, научиться вести дальний высокоточный огонь в морском пространстве и повысить оперативную совместимость с ключевыми союзниками, такими как США и Филиппины. Долгожданный стратегический пересмотр обороны Австралии может ускорить эти изменения в австралийских силах обороны. Доктрина противодействия высадке десанта способна стать общей основой для развития возможностей с этими союзниками в западной части Тихого океана. Кроме того, существующие многосторонние учения предоставляют возможности для отработки операций по борьбе с высадкой десанта и использования соответствующих возможностей для более эффективного сдерживания китайской агрессии.

Во всем регионе ключевые союзники настроены решительно, оптимизируя свои вооруженные силы для ведения боевых действий в литорали. Япония защищает свои юго-западные острова, чтобы противостоять их захвату, а филиппинская морская пехота готовится защищать свое побережье крылатыми ракетами береговой обороны. В то же время в Силах обороны Австралии проводится реформа, чтобы отразить угрозы на первой и второй островной цепи. Теперь настала очередь Америки максимизировать конкурентные преимущества наших союзников и партнеров путем объединения этих концепций и возможностей в единую доктринальную структуру.

[ + – ] Подавляющее большинство союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе сталкиваются с агрессивными претензиями Китая на спорные территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях Фото: The New York Times

Заключение

Прошло почти 80 лет с тех пор, как партнеры-единомышленники создали оборонительную сеть в Тихом океане, которая лежит в основе сегодняшней системы региональной безопасности. Союзники и партнеры по-прежнему играют решающую роль в столкновениях и конфликтах, и многие продолжают разрабатывать сложные и передовые технологии для защиты своей территории. Общая доктрина противодействия высадке десанта позволит использовать инновации Тайваня, Японии, Филиппин, Австралии и других стран.

Объединенный комитет начальников штабов США, в координации с коллегами из числа ключевых союзников и партнеров, должен как можно скорее обнародовать международную доктрину противодействия высадке десанта, чтобы лучше объединить усилия и ресурсы перед лицом опасных непредвиденных ситуаций. Военные ведомства, особенно в США и Индо-Тихоокеанском регионе, должны затем использовать эту доктрину для разработки организационных возможностей. Командующим географическими командованиями, особенно Индо-Тихоокеанскому командованию США, необходимо параллельно отрабатывать операции по борьбе с высадкой десанта на ключевых участках местности вместе с союзниками и партнерами, чтобы отточить методы и процедуры, информировать ведомства о новых возможностях и улучшить реакцию на амфибийный десант. Существует также хорошая возможность применить доктрину противодействия высадке десанта в Европе, где предстоящее вступление Швеции и Финляндии в НАТО открывает дополнительные 7645 км береговой линии для сдерживания дальнейшей российской агрессии. В совокупности эти мероприятия улучшат способность международных сил препятствовать высадке вражеских амфибийных сил из портов их высадки на берег вблизи дружественных берегов, тем самым сдерживая потенциальных противников от начала такого вторжения.

Взяв эту доктрину за основу, Индо-Тихоокеанское командование США должно затем интегрировать эти взаимодополняющие возможности посредством планирования, разработки общих процедур командования и управления, а также учений, направленных на противодействие наиболее опасному курсу действий Китая. Уроки, извлеченные из этих мероприятий, должны затем послужить основой для развития возможностей всех заинтересованных организаций. У Соединенных Штатов есть беспрецедентная возможность и срочная необходимость объединить концепции и возможности противодействия высадке десанта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об авторах

Дилан Бак – офицер пехоты и офицер по региональным вопросам, в настоящее время служит в отделе Северо-Восточной Азии Тихоокеанского соединения морской пехоты. Он получил высшее образование в Военно-морской академии США и диплом об окончании Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса, а также имеет степени магистра Джорджтаунской школы бизнеса Макдоно и Военно-морской аспирантуры.

Зак Ота – офицер пехоты и офицер по региональным вопросам, в настоящее время служит в отделе Австралии и Океании Тихоокеанского соединения морской пехоты США. Лауреат премии подполковника Эрла "Пита" Эллиса за дальновидные подходы к экспедиционным боевым действиям.

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