Неминуче вторгнення. Як США і Тайваню дійти єдиної доктрини протидії висадження десанту

Об'єднаний комітет начальників штабів США, у координації з колегами серед ключових союзників і партнерів, має якнайшвидше оприлюднити міжнародну доктрину протидії висадження десантів ворога, щоб краще об'єднати зусилля і ресурси перед небезпечними непередбаченими ситуаціями найближчого майбутнього.

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"Коли британці усвідомили можливість вторгнення влітку 1940 року, військові планувальники зіткнулися з перешкодою, що здавалася неймовірною для країни, якій загрожували стільки разів у минулому. Вони не мали доктрини захисту від висадження десанту". — Теодор Гетчел, "Біля кромки води".

У 1940 році, представши перед реальною загрозою нацистського вторгнення, Велика Британія все ще не визначилася з доктриною захисту від висадження десанту. Зараз, коли Вашингтон і Тайбей розглядають можливість китайського вторгнення на Тайвань, обом країнам — разом з іншими країнами регіону — варто було б отримати уроки з невміння британців готуватися до гіршого та спільно розробити засоби захисту острова.

Фокус переклав новий текст Ділана Бака та Зака Ота, присвячений оборонній доктрині США та її союзників.

Китай і Тайвань поділяє приблизно 160 км води. Так, щоб силою анексувати Тайвань, Китайській Народній Республіці швидше за все доведеться провести десантне вторгнення через протоку. Навіть зусилля всього народу Тайваню не зможуть гарантувати захист острова. Партнери Тайваню в регіоні значно підвищать ймовірність успішної оборони, якщо швидко та злагоджено нададуть Тайваню військову допомогу. Відповідно, у Стратегії національної оборони на 2022 рік "воєнні дії Китаю щодо Тайваню" чітко визначені як "завдання на перспективу" для Міністерства оборони. Альянси та партнерства були визначені як "вузлові точки" стратегії, а самі партнерства були представлені як "найбільша глобальна стратегічна перевага" Америки. Зрештою, стратегія ставить на чільне місце "стримування агресії і готовність перемогти в конфлікті" в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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Однак, незважаючи на серйозність та актуальність цієї визнаної загрози з боку Китаю, США, Тайвань і ключові партнери не мають єдиної доктрини для протидії амфібійному вторгненню. Воєнна доктрина США "являє собою офіційні рекомендації" Об'єднаного комітету начальників штабів, і хоча існують спільні доктрини щодо боротьби з тероризмом, протиповстанськими та антинаркотичними операціями, спільної багатонаціональної доктрини щодо боротьби з висадженням десанту не існує. Доктрина протидії висадження десанту дозволить краще узгодити військові можливості Тайваню, США та близьких партнерів, таких як Японія, Філіппіни та Австралія. Крім того, така доктрина сприятиме швидкій і злагодженій військовій відповіді регіональних партнерів для відбиття вторгнення супротивника з моря. Нарешті, успішна реалізація доктрини протидії висадження десанту та її подальші ефекти краще стримуватимуть десантне вторгнення на Тайвань. У той час як ключові союзники та окремі відомства у збройних силах США розробляють концепції та можливості для стримування китайського вторгнення, загальна доктрина протидії висадження десанту об'єднає теорію і методологію, посилюючи результативність цих підходів для підвищення ефективності стримування.

[ + – ] Китай та Тайвань поділяє приблизно 160 км води Фото: Chiang Ying-ying

Три причини для розробки доктрини протидії висадження із союзниками та партнерами в Індо-Тихому океані

Без спільної доктрини військові сили неспроможні відповісти з достатніми можливостями, згуртованістю і часом, щоб стримати чи перемогти вторгнення противника. Хоча компетентні командири та штаби могли б визначити необхідні умови для успішного проведення контрвисадкової операції за наявності достатнього часу, близькість китайської загрози Тайваню може не дати часу для ухвалення таких рішень. Крім того, відсутність доктрини протидії позбавляє можливості цілеспрямовано інформувати про розвиток критичних можливостей протидії висадження у період, коли баланс сил в Індо-Тихоокеанському регіоні швидко змінюється. Ба більше, відсутність переваг, пов'язаних із доктриною контрвисадження, послаблює міждоменне стримування вторгнення на Тайвань. З цих причин доктрина протидії висадження має бути розроблена та підготовлена разом із ключовими партнерами.

Причина 1: Об'єднання зусиль і ресурсів для вирішення пріоритетного завдання

Спільна багатонаціональна доктрина протидії висадження десанту закладає основу для розвитку та інтеграції оборонних можливостей ключових збройних сил у західній частині Тихого океану. ВМС і Корпус морської піхоти Тайваню, Сили самооборони Японії, Корпус морської піхоти Філіппін та Сили оборони Австралії модернізують свої сили та концепції, щоб протистояти підвищеній загрозі з боку Китаю. Цитуючи генерала Девід Бергер: "Як ми можемо допомогти [союзникам і партнерам] досягти мети швидше?". Доктрина протидії висадження десанту може забезпечити загальний підхід до багатостороннього командування і контролю, партнерських відносин, обміну інформацією та структурування бойового простору для захисту від китайського десантного вторгнення.

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Хоча основні збройні сили в регіоні вже розробляють концепції та можливості для проведення десантування та протидії амфібійному десанту, мережа альянсів у Тихому океані робить збройні сили США ключовим інтегратором цих міжнародних можливостей. ВМС Тайваню, до складу яких входить корпус морської піхоти, вже оснащені протикорабельними ракетами Hsiung Feng та закуповують мобільні системи берегової оборони Harpoon американського виробництва. Цивільні та військові чиновники Японії дедалі більше усвідомлюють, що "тайванська криза стане японською кризою", і вдосконалюють можливості морського перехоплення на південно-західних островах Японії біля узбережжя Тайваню. Надзвукові протикорабельні ракети BrahMos на озброєнні нещодавно сформованого полку берегової оборони Філіппін відбивають серйозний підхід до безпеки на морі в західній частині Тихого океану. Нещодавні закупівлі Австралії озброєнь для морської оборони на суму 3,5 мільярди доларів також свідчать про розуміння того, що стримування та захист батьківщини найкраще досягаються в літоралі. За умови правильної інтеграції ці можливості протидії висадження на берег дають Сполученим Штатам стійку перевагу перед китайськими амфібійними силами.

Декілька відомств Міністерства оборони також розробили окремі концепції майбутніх операцій, спрямованих на досягнення цілей Національної оборонної стратегії 2022 року. Однак американські військові повинні прагнути поєднати ці розрізнені концепції, щоб протистояти актуальним викликам у західній частині Тихого океану. Генерал-лейтенант Ерік Веслі, заступник командувача Центру перспектив і концепцій сухопутних військ, заявив, що операції в Тихому океані "мають бути здатні швидко інтегрувати всі домени, щоб досягти переваги", і що "нам потрібне надійне уявлення про перебіг бойових дій, і я гадаю, що цією серйозною роботою повинні зайнятися всі відомства". Віцеадмірал Стюарт Манш, заступник начальника військово-морських операцій з операцій, планів і стратегії, додав, що збройні сили повинні досягти "такої міри інтеграції, яку ви ніколи не уявляли собі раніше", враховуючи космічну та кібернетичну галузі, "про які ми традиційно не думаємо і які потрібно задіяти".

Китай інвестував у свої морські сили і, як писав Томас Шугарт, у велику кількість цивільних вантажних суден, які також можуть підтримати вторгнення. Враховуючи невідповідність розгорнутих сил, протидія морським силам Китаю, безсумнівно, вимагатиме об'єднання зусиль і ресурсів численних партнерів, і ці партнери більше не можуть дозволити собі підхід без загального фокусу, основи та керівництва.

Операційні концепції служб часто пов'язані з унікальними програмами закупівель, у яких відсутня спільна інтеграція та операційна сумісність. Багатодоменні можливості змінили характер війни, яка історично була поділена на повітряний, наземний і морський простори. Майбутні концепції передбачають проведення операцій у кількох доменах, але поки що не існує доктрини, яка дозволяє використовувати спільні та міжнародні активи для протидії китайському десантному вторгненню у цих численних просторах. Така доктрина дозволить зосередити навчання і закупівлі на посиленні спільного потенціалу проти найнебезпечнішого варіанту дій Китаю з анексії Тайваню. Збройні сили США повинні скористатися цією можливістю для внутрішнього узгодження концепцій та уніфікації оборонних закупівель.

Причина 2: Швидка військова відповідь у межах наявної політики

Хоча у Стратегії національної оборони чітко сформульовані завдання і пріоритети стримування агресії Китаю щодо Тайваню, політичні міркування обмежують масштаби та обсяг військової співпраці між багатьма найближчими партнерами Тайваню. Проте, в межах цих обмежень військові в регіоні розраховують на спільну оборонну доктрину, яка допоможе стримати вторгнення. Відпрацювання принципів доктрини контрвисадження із союзниками та партнерами у західній частині Тихого океану підвищить ефективність наявних оборонних можливостей, скоротить час, необхідний Тайваню для відповіді на вторгнення, та забезпечить готовність американських збройних сил до виконання наказів.

За наявності "офіційних рекомендацій" Об'єднаного комітету начальників штабів, закріплених у доктрині, командувачі військами могли б розкрити весь потенціал концепцій і можливостей кожної військової служби США для протидії амфібійним операціям. Хоча потреба в такій доктрині найбільш гостро відчувається в Індо-Тихоокеанському командуванні США, всі командування могли б отримати користь з такого об'єднувального підходу. Визначивши ролі, обов'язки, відносини між командуваннями, їх взаємну підтримку, а також межі бойового простору в умовній операції з боротьби з висадженням десанту, командування зможе більш ефективно підготувати застосування міжнародних сил для інтеграції взаємно підтримувальних можливостей, скоротити час реагування на ймовірні кризи і тим самим посилити стримування.

Причина 3: Стримування через доктрину

Стримування конфліктів і захист союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні залишається незмінною метою всіх оборонних стратегій США. Стратегія національної оборони 2018 року наказує Міністерству оборони "[захищати] союзників від військової агресії", а оновлена стратегія 2022 року розширює цю мету, пропонуючи Міністерству "діяти терміново для підтримки та зміцнення стримування". В обох документах Китай у переважній більшості випадків розглядається як "найзначніший стратегічний конкурент Америки".

З огляду на те, що об'єднані сили Китаю можуть генерувати більше бойової могутності в Індо-Тихоокеанському регіоні, ніж Сполучені Штати самі собою, деякі стверджують, що Пекін більше неможливо стримати односторонніми демонстраціями сили з боку США. Як заявив колишній міністр оборони США Джим Меттіс, стримування досягається, коли противник ухвалює рішення. Підхід до протидесантної боротьби, що застосовується мережею союзників і партнерів, дав би сильну перевагу партнерам-однодумцям над силами оборони Китаю.

У цьому контексті два субрегіони в Індо-Тихому океані наголошують на постійних зусиллях союзників і партнерів США зі стримування Китаю: Східно-Китайське море і морська Південно-Східна Азія. В обох субрегіонах союзники та партнери США нарощують потенціал для протидії все більш агресивним діям Китаю. Колективні можливості США та їхніх союзників і партнерів у регіоні з контролю над морем є серйозним викликом Китаю, однак саме колективні можливості збройних сил щодо блокування виходу до моря дають їм перевагу перед китайськими збройними силами.

Приклад 1: Східно-Китайське море

Переважна більшість союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні стикаються з агресивними претензіями Китаю на суперечливі території у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях. У 2013 році Китай також оголосив про розширену ідентифікаційну зону ППО. Ця зона охоплює дві третини Східно-Китайського моря і вимагає від іноземних літаків повідомляти плани польотів, підтримувати радіозв'язок із Китаєм та тримати увімкненими транспондери. Вона також перетинається із розпізнавальними зонами ППО Тайваню, Японії та Республіки Корея. Ці країни зіткнулися з припливом китайських військових, які вторгаються до цих зон за допомогою військових літаків, берегової охорони та морського ополчення Народних збройних сил.

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Сполучені Штати, їхні союзники та партнери переважно реагували на ці вторгнення шляхом оповіщення військово-морських і повітряних сил та проведення операцій із забезпечення свободи навігації. Однак ці операції є дорогими, створюють уразливість, а також призводять до дилеми між готовністю та оперативністю. Крім того, деякі вчені все більше сумніваються в здатності цих операцій у відповідь змінити поведінку Китаю. Контрдесантні операції могли б більш ефективно та дієво продемонструвати здатність і рішучість захищатися від агресії.

Японія постійно спостерігає повітряні та морські загрози через російські, китайські та північнокорейські вторгнення на свою суверенну територію. У відповідь на це вона зосередила свою військову стратегію на наземних силах, які здійснюють запобіжні оборонні морські операції. Японія спрямувала свої сили та засоби розвідки, спостереження та рекогностування у район морських шляхів Сенкаку для покращення ситуаційної обізнаності. У 2016 році повітряні вторгнення Китаю викликали 851 відповідь з боку Повітряних сил самооборони Японії, що майже на 800% більше, ніж у 2001 році. Японські військові розмістили більше особового складу та техніки на своїх південно-західних островах у Східно-Китайському морі, а в 2018 році створили японську бригаду чисельністю 2 100 осіб із мандатом "захищати і за необхідності відвойовувати японські острови, які можуть стати об'єктами вторгнення". Як зазначила Шейла Сміт, Японія також побудувала нові та зміцнила наявні розвідувальні об'єкти на островах Йонагуні та Міякодзіма, які знаходяться приблизно за 112 км на схід від Тайваню, для спостереження за китайськими повітряними та морськими силами.

Шість японських ракетних полків класу "земля-корабель" мають найбільший потенціал для захисту ключових морських територій у першому острівному ланцюзі. Міністерство оборони Японії нещодавно схвалило модернізацію, проведену компанією Mitsubishi Heavy Industries, яка, як повідомляється, збільшує дальність дії протикорабельної ракети Тype 12 з 200 до 900 кілометрів. З таким радіусом дії японські сили з материка зможуть перехоплювати морські засоби поблизу островів Сенкаку або Сакісіма. Такі засоби можуть створити ще більшу оперативну дилему, якщо вони будуть розгорнуті на південно-західних островах Японії, котрі знаходяться за 112 км від узбережжя Тайваню.

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Спільна міжнародна доктрина щодо протидії висадження десанту забезпечить основу для відпрацювання операції з боротьби з висадженням десанту в західній частині Тихого океану. Поліпшений обмін розвідданими у поєднанні з вчасно проведеними навчаннями щодо боротьби з висадженням десанту зміцнить визнані повітряні та морські кордони. Нещодавня двостороння заява про перетворення 12-го полку морської піхоти на Окінаві в літоральний полк морської піхоти посилює можливість та необхідність узгодження зусиль японських та американських сил на південно-західних островах. Воллес Грегсон навіть закликає Сполучені Штати та японські сили створити "Постійну об'єднану морську оперативну групу", щоб перевірити та розробити можливості та методи боротьби з висадженням десанту. Репетиція швидкого розгортання на ключових морських ділянках у першому острівному ланцюзі підвищить довіру та можливості партнерів, а також продемонструє єдиний підхід до протидії китайській агресії.

Приклад 2: Південно-Східна Азія та Океанія

Доктрина протидії висадження десанту також зміцнить міжнародний підхід до вирішення проблем навколо та поблизу Південно-Китайського моря. Починаючи із захоплення мілини Скарборо у 2012 році, Китай залякує регіональних партнерів у межах "ширшої моделі дестабілізації та агресивної поведінки Китайської Народної Республіки, яка поширюється на Східно-Китайське море, Південно-Китайське море та лінію фактичного контролю". Союзники та партнери США у морській Південно-Східній Азії та Океанії продовжують протистояти китайській агресії, використовуючи всі елементи своїх збройних сил, і доктрина протидії висадження сприятиме їх зусиллям та ефективності.

Після короткого періоду спроб зближення Китай знову інтенсивно намагається примусити Філіппіни до мовчазної згоди щодо суверенітету над володіннями у Південно-Китайському морі. У травні 2021 року 287 судів Морського ополчення Народних збройних сил порушили виняткову економічну зону Філіппін. У листопаді 2021 року три кораблі китайської берегової охорони обстріляли з водометів філіппінські судна постачання, що прямували до Другої мілини Томаса, заблокувавши їм доступ.

Кампанія залякування з боку Китаю активізувала зусилля Філіппін щодо зміцнення своєї морської безпеки. Ці ініціативи враховують розробку концепції активної архіпелажної оборони ВМС Філіппін та концепції архіпелажної прибережної оборони Корпусу морської піхоти Філіппін, в якій йдеться про те, як філіппінські морські піхотинці будуть "інтегровані у військово-морські, спільні та міжвідомчі операції" в умовах протистояння в морі. У 2021 році філіппінські морські піхотинці створили свій полк берегової оборони та нещодавно підписали контракт з Індією на суму 368 мільйонів доларів на постачання трьох батарей крилатих ракет берегової оборони BrahMos для оснащення цього нового формування. 3-й літоральний полк морської піхоти нещодавно брав участь у навчаннях "Балікатан" разом із полком берегової оборони під час його першого розгортання на півночі Лусона. Доктрина протидії висадження десанту дозволить Корпусу морської піхоти США ефективніше співпрацювати з цим ключовим союзником у майбутніх зіткненнях.

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Як і Філіппіни, Австралія рішуче реагує на китайський примус, розробляючи концепції та можливості, порівняні з підвищеною загрозою. У межах 20-річного плану реструктурування збройних сил Австралійські сили оборони прагнуть покращити маневрування в літоралі, навчитися вести далекий високоточний вогонь у морському просторі та підвищити оперативну сумісність з ключовими союзниками, такими як США та Філіппіни. Довгоочікуваний стратегічний перегляд оборони Австралії може прискорити ці зміни в австралійських силах оборони. Доктрина протидії висадження десанту здатна стати спільною основою для розвитку можливостей з цими союзниками в західній частині Тихого океану. Крім того, наявні багатосторонні навчання надають можливості для відпрацювання операцій щодо боротьби з висадженням десанту та використання відповідних можливостей для більш ефективного стримування китайської агресії.

У всьому регіоні ключові союзники рішуче налаштовані, оптимізуючи свої збройні сили для ведення бойових дій у літоралі. Японія захищає свої південно-західні острови, щоб протистояти їхньому захопленню, а філіппінська морська піхота готується захищати своє узбережжя крилатими ракетами берегової оборони. У той же час у Силах оборони Австралії проводиться реформа, щоб відбити загрози на першому та другому острівному ланцюзі. Тепер настала черга Америки максимізувати конкурентні переваги наших союзників і партнерів шляхом об'єднання цих концепцій та можливостей у єдину доктринальну структуру.

[ + – ] Переважна більшість союзників і партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні стикаються з агресивними претензіями Китаю на суперечливі території у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях Фото: The New York Times

Висновок

Минуло майже 80 років, як партнери-однодумці створили оборонну мережу в Тихому океані, що лежить в основі сьогоднішньої системи регіональної безпеки. Союзники та партнери, як і раніше, відіграють вирішальну роль у зіткненнях і конфліктах, і багато хто продовжує розробляти складні та передові технології для захисту своєї території. Спільна доктрина протидії висадження десанту дозволить використовувати інновації Тайваню, Японії, Філіппін, Австралії та інших країн.

Об'єднаний комітет начальників штабів США, у координації з колегами серед ключових союзників і партнерів, має якнайшвидше оприлюднити міжнародну доктрину протидії висадження десанту, щоб краще об'єднати зусилля та ресурси перед обличчям небезпечних непередбачених ситуацій. Військові відомства, особливо у США та Індо-Тихоокеанському регіоні, повинні потім використати цю доктрину для розробки організаційних можливостей. Командувачем географічними командуваннями, особливо Індо-Тихоокеанському командуванню США, необхідно паралельно відпрацьовувати операції з боротьби з висадженням десанту на ключових ділянках місцевості разом із союзниками та партнерами, щоб відточити методи та процедури, інформувати відомства про нові можливості та покращити реакцію на амфібійний десант. Існує також хороша можливість застосувати доктрину протидії висадження десанту в Європі, де майбутній вступ Швеції та Фінляндії до НАТО відкриває додаткові 7 645 км берегової лінії для стримування подальшої російської агресії. У сукупності ці заходи покращать здатність міжнародних сил перешкоджати висадженню ворожих амфібійних сил із портів їх висадження на берег поблизу дружніх берегів, тим самим стримуючи потенційних супротивників від початку такого вторгнення.

Взявши цю доктрину за основу, Індо-Тихоокеанське командування США має потім інтегрувати ці взаємодоповнювальні можливості шляхом планування, розробки спільних процедур командування та управління, а також навчань, спрямованих на протидію найнебезпечнішому курсу дій Китаю. Уроки, отримані з цих заходів, повинні потім бути основою для розвитку можливостей усіх зацікавлених організацій. Сполучені Штати мають безпрецедентну можливість і термінову необхідність об'єднати концепції та можливості протидії висадження десанту в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про авторів

Ділан Бак — офіцер піхоти та офіцер із регіональних питань, нині служить у відділі Північно-Східної Азії Тихоокеанського з'єднання морської піхоти. Він здобув вищу освіту у Військово-морській академії США та диплом про закінчення Школи перспективних міжнародних досліджень Джона Гопкінса, а також має ступінь магістра Джорджтаунської школи бізнесу Макдоно та Військово-морської аспірантури.

Зак Ота — офіцер піхоти та офіцер з регіональних питань, нині служить у відділі Австралії та Океанії Тихоокеанського з'єднання морської піхоти США. Лауреат премії підполковника Ерла "Піта" Елліса за далекоглядні підходи до експедиційних бойових дій.

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