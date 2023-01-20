Почему задерживаются поставки оружия Тайваню и как это исправить

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты начали активно поставлять оружие Украине, такое же как и Тайваню. Из-за этого многие аналитики считают, что задержки поставок начались из-за войны, но это не так. Еще к концу 2021 года баланс просроченных поставок вооружений из США на Тайвань составлял около 14 млрд долларов, а в 2022 к 19 млрд. Это серьезная проблема, которая существует несколько лет.

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В своем недавнем письме на имя государственного секретаря Энтони Блинкена сенатор Джош Хоули утверждал, что военная помощь, оказываемая администрацией Байдена Украине, мешает более важным действиям по укреплению обороны Тайваня. В качестве доказательства он указал на отставание в поставках оружия Тайваню на сумму почти 19 миллиардов долларов. Хоули не первый, кто связывает военную помощь Украине и задержку поставок оружия Тайваню. В статье Wall Street Journal от ноября 2022 года утверждалось, что поставки оружия Украине "усугубляют" дефицит вооружений Тайваня. Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности аналогичным образом обвинила "перенаправление существующих запасов оружия и боеприпасов" в Украину в задержке поставок обещанных систем на Тайвань.

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В основе этих опасений лежит предположение, что Тайвань и Украина конкурируют за одни и те же системы и одни и те же конвейеры по производству оружия. С этой точки зрения, каждая зенитная ракета, отправленная в поддержку Украины, – это одна ракета, которая могла бы поддержать "стратегию дикобраза" Тайваня. Хоули и другие правы в том, что Соединенным Штатам все чаще придется расставлять приоритеты при распределении ограниченных ресурсов между угрозами со стороны России и Китая, особенно по мере того, как война в Украине затягивается, а ситуация в Тайваньском проливе становится все более опасной.

Однако утверждение о том, что обязательства Вашингтона перед Украиной являются основной причиной отставания в вооружении Тайваня или препятствуют усилиям США по такому вооружению, ошибочно и вредно.

Во-первых, оно слишком упрощает различные пути, по которым Тайвань и Украина до сих пор получали оружие, и преувеличивает сходство возможностей, необходимых каждой стране. Что еще важнее, такое упрощение отвлекает внимание от наиболее важных причин задержек поставок: ограничений оборонно-промышленной базы США и неэффективности процесса продажи оружия.

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В отсутствие существенных инвестиций для ликвидации пробелов в оборонно-промышленной базе и устранения неэффективности в процессе продажи и поставки, замедление поставок оружия Украине или более агрессивная приоритизация Тайваня не исправит отставание последнего в поставках оружия. Поэтому понимание и устранение основных причин задержек крайне важно для действий США по адекватному вооружению Тайваня и сдерживанию китайской агрессии. Чтобы решить проблему отставания Тайваня в вооружениях и удовлетворить его срочные потребности в асимметричных возможностях, Вашингтон должен ускорить инвестиции в оборонно-промышленную базу США для поддержки модернизации, расширения мощностей, защиты цепочек поставок и решения проблемы концентрации оборонного сектора. Он также может упорядочить процесс продажи оружия и сократить процедурные задержки, а еще пересмотреть меры экспортного контроля, чтобы облегчить совместное производство систем с Тайванем.

Разные пути

Аргумент о том, что вооружение Украины происходит за счет помощи Тайваню, неправильно определяет процессы получения оружия каждой страной. Поставки оружия на Тайвань исторически происходили в основном через продажи военного оборудования за границу. В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, Соединенные Штаты почти каждый год продают Тайваню оружие для поддержки его самообороны в рамках процесса военных продаж за границу, который включает в себя рассмотрение Конгрессом и утверждение соответствующими ведомствами. Недавние крупные закупки Тайваня осуществлялись по этому каналу, включая покупку в 2015 году ракет Javelin и Stinger, в 2019 году – ракет Stinger, а в 2020 году – ракет Harpoon и высокомобильных артиллерийских ракетных систем.

В свою очередь, хотя Украина недавно приобрела некоторые новые вооружения, большая часть полученного Киевом оружия – включая ракеты Javelin и Stinger и гаубицы, которые, по мнению критиков, должны были отправиться на Тайвань – поступила из избыточных оборонных запасов. С 2018 года Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности зарегистрировало всего четыре продажи оружия Украине в рамках процесса военных продаж за границу, включая последнюю поставку нестандартных боеприпасов на сумму 165 миллионов долларов в апреле 2022 года. По данным Государственного департамента и Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, продажи военного оборудования составили менее 5% помощи в области безопасности, направленной в Украину с 2014 года.

[ + – ] Тайвань практически не получал оружия, взятого из американских запасов или избыточных оборонных резервов.

Излишки оборонной продукции, составляющие основную часть поставок оружия Украине, как правило, включают подержанные системы вооружений, которые Соединенные Штаты держат в резерве, но которые превышают их собственные потребности. Когда эти запасы истощаются, Соединенные Штаты начинают работать с партнерами над передачей систем Украине, одновременно создавая дополнительные системы для пополнения запасов и для будущих поставок, как это делается с NASAMS. Тайвань практически не получал оружия, взятого из американских запасов или избыточных оборонных резервов.

До сих пор Тайвань и Украина не конкурировали напрямую, когда речь шла об излишках оборонной продукции или выполнении заказов на новые системы, но это может измениться. Во-первых, политические изменения в Законе о полномочиях в области национальной обороны на 2023 год санкционируют полномочия президента по сокращению вооружений Тайваня. Во-вторых, по мере истощения существующих запасов поставки оружия в Украину будут все больше зависеть от нового оружия, приобретенного в рамках процесса военных продаж.

Таким образом, неправильно винить Украину в нынешнем отставании в поставках оружия на Тайвань. Тем не менее, действия по ликвидации этого отставания и выполнению новых обязательств могут все чаще вступать в прямой конфликт с потребностями Украины. Это сделает выбор приоритетов и компромиссов между двумя странами и разными системами более значимым в будущем.

Совпадений не обнаружено

Помимо того, что Тайвань проходит через другой процесс, большая часть его вооружений и многие возможности, которые ему могут понадобиться в будущем, не пользуются большим спросом в Украине. Есть определенное сходство между стратегией территориальной обороны Украины и асимметричной стратегией, которую многие оборонные аналитики предлагают для Тайваня. Но эти два подхода отличаются в ключевых аспектах, что отчасти объясняется географией. Главной задачей Тайваня является сдерживание и отражение морского вторжения, поэтому противокорабельные ракеты, морские мины и более дальнобойные противовоздушные системы являются одними из его самых приоритетных потребностей.

Украина, которой предстоит наземная война на истощение с протяженной линией фронта и тесным контактом с российскими войсками, больше всего выигрывает от систем меньшей дальности. Например, ракеты Stinger будут значительно полезнее в Украине, где российские войска не имеют превосходства в воздухе и находятся в непосредственной близости от украинских позиций. Они будут менее применимы на Тайване, который сталкивается с потенциальным шквалом китайских баллистических и крылатых ракет, хотя они все же могут сыграть определенную роль как часть многоуровневой противовоздушной обороны.

[ + – ] Одинаковое вооружение включает ракеты Javelin и Stinger, противотанковые ракеты с трубчатым, оптическим и проводным наведением, HIMARS, ATACMS, ракеты Harpoon, гаубицы и HARM Фото: ukranews.com

Более пристальный взгляд на вооружения, полученные Украиной и заказанные Тайванем, подтверждает, что хотя между ними и случаются совпадения, их значительно меньше, чем многие предполагают. Одинаковое вооружение включает ракеты Javelin и Stinger, противотанковые ракеты с трубчатым, оптическим и проводным наведением, HIMARS, ATACMS, ракеты Harpoon, гаубицы и HARM. Заказы на это оружие составляют лишь около одной трети от 21 миллиарда долларов, потраченных Тайванем с 2015 года, хотя отчасти это объясняется желанием Тайваня приобрести крупные платформы обычных вооружений вместо того, чтобы принять асимметричные стратегии. Остальные закупки на сумму $14 млрд включают в себя возможности, не востребованные в Украине, и системы, которые Вашингтон отказался отправлять Киеву, такие как танки Abrams и беспилотники Reaper.

Причины задержек

Критики, которые называют помощь США Украине причиной отставания Тайваня в поставках оружия, также отвлекают внимание от самых главных источников существующих задержек: ограничений американской оборонной промышленной базы и неэффективности процесса продажи-поставки.

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Отставание Тайваня в поставках оружия возникло не из-за вторжения России в 2022 году. К концу 2021 года баланс просроченных поставок вооружений из США на Тайвань составлял около 14 млрд долларов, или более трех четвертей от дефицита в 19 млрд долларов, который существовал в декабре 2022 года. Большинство "просроченных" систем были приобретены в период с 2015 по 2019 год, включая самолеты F-16, ракеты Javelin и Stinger, HIMARS, ATACMS и противокорабельные ракеты. Тот факт, что большая часть отставания возникла еще до войны в Украине, говорит о давней проблеме, имеющей более глубокие корни.

Данные торгового реестра Стокгольмского международного института исследования проблем мира показывают, что задержки от двух до пяти лет между продажей и поставкой являются нормой для поставок американских систем вооружений. При поставках американского оружия всем клиентам, завершенных в период с 2012 по 2021 год, среднее время между продажей и поставкой составило около 4 лет для систем ПВО, 3,5 года для самолетов и 2,5 года для ракет. Иногда эти задержки достигают почти 10 лет. Задержки в случае Тайваня соответствуют этим цифрам. Примечательно, что хотя клиенты основных противников США, таких как Россия и Китай, часто получают оружие в целом быстрее, они сталкиваются с такими же длительными задержками, когда речь идет о более высокотехнологичных системах.

Эти задержки в поставках оружия имеют множество причин. Одним из основных ограничений является неспособность оборонно-промышленной базы США удовлетворять растущие потребности американских партнеров и самого Министерства обороны. Кроме того, в результате консолидации в оборонном секторе осталось меньше поставщиков и производственных конвейеров для удовлетворения растущего спроса. Действия по расширению числа поставщиков только начались. Второй причиной задержек являются сложные производственные процессы и длинные цепочки поставок, которые сами по себе подвержены сбоям из-за погодных условий, экономических или геополитических потрясений. В-третьих, неопределенная бюджетная ситуация и частый пересмотр бюджета, задерживающие утверждение контрактов, привели к применению подхода "в последний момент", из-за чего оборонные подрядчики скептически относятся к долгосрочным инвестициям. Наконец, пандемия COVID-19 усугубила существующие проблемы, вызвав остановку работы и дополнительные сбои в цепочке поставок, на устранение которых требуется время.

Еще одним источником задержек является неэффективность процесса продажи-поставки военных товаров за границу. Огромный объем ежегодных глобальных продаж оружия США замедляет процесс поставки оружия, создавая больше работы для Государственного департамента и Министерства обороны и увеличивая нагрузку на и без того напряженную оборонно-промышленную базу. В такой обстановке крупные клиенты, такие как Саудовская Аравия, и крупные товары, такие как самолеты, получают приоритет над более мелкими покупателями и системами, влияя на асимметричные возможности, в которых больше всего нуждаются Тайвань и другие страны. Устаревший процесс планирования, бюджетирования и реализации Министерства обороны, который отвечает за выделение средств для поддержки управления программой иностранных военных продаж, еще больше срывает сроки поставки оружия, когда возникают административные задержки или проблемы с поставкой ресурсов. Многие из этих задержек, связанных с процессом, влияют не только на новые продажи, но и на поставки в рамках президентских полномочий.

Наконец, экспортный контроль создает дополнительные препятствия даже после подписания и утверждения соглашения о продаже оружия.

Во-первых, сложные юридические требования могут стать причиной технических задержек.

Во-вторых, в случае каких-либо опасений со стороны комитетов Конгресса, неофициальный период ожидания, который длится неопределенное время, пока администрация не решит соответствующие вопросы, может еще больше замедлить процесс, хотя в случае с Тайванем этого пока не происходило.

Компенсировать отставание

Задержка с поставками оружия Тайваню нежелательна, но не неожиданна. Она почти наверняка возникла бы даже без войны в Украине. Однако теперь новые полномочия, позволяющие Тайваню конкурировать за излишки оборонной продукции, увеличение финансирования поставок вооружений Тайваню и обширные краткосрочные и долгосрочные потребности Украины постепенно усилят прямую конкуренцию между этими двумя партнерами США и заставят более четко расставить приоритеты на двух театрах военных действий. Но сама по себе расстановка приоритетов – это лишь часть головоломки, и замедление военной помощи Украине не решит проблему отставания поставок оружия Тайваню.

Вооружение Тайваня для поддержки его самообороны потребует инвестиций в американскую оборонно-промышленную базу, улучшения процесса продажи вооружений иностранным государствам – включая пересмотр экспортного контроля над соответствующими технологиями для содействия расширенному совместному производству, – и тщательной расстановки приоритетов в отношении тех возможностей, в которых Тайвань нуждается больше всего.

Администрация Байдена и Конгресс предпринимают шаги по устранению существующих ограничений оборонно-промышленной базы. К ним относятся крупные инвестиции в увеличение мощностей и возобновление линий поставок, сделанные в течение 2022 года, и продолжение расходов, включенных в Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2023 год для поддержки устойчивости цепочки поставок, развития рабочей силы и модернизации инфраструктуры оборонно-промышленной базы. Другие положения, включенные в законопроект, например, возможность подписывать многолетние контракты на более широкий ряд вооружений, могут способствовать более долгосрочным инвестициям в оборонную промышленность, но требуют тщательного контроля, чтобы избежать завышения цен. Однако для достижения эффекта от этих изменений потребуется время. В некоторых случаях для временного восполнения пробелов в потенциале можно использовать готовые технологии из частного сектора. Более активное взаимодействие с небольшими частными фирмами может также привести к установлению долгосрочных отношений, которые начнут решать проблему концентрации оборонного сектора.

Изменения в процессе передачи вооружений также могут помочь Тайваню сократить текущее отставание. Некоторые из них уже осуществляются. Министерство обороны создало "Команду тигров", которая занимается решением процедурных вопросов, включая длительные процессы рассмотрения и ограничительные правила по обмену технологиями, которые затрудняют продажи. Модификации существующих мер экспортного контроля соответствующих систем будут полезны для облегчения совместного производства США и Тайваня или других партнеров в регионе. Такое совместное производство систем могло бы снизить нагрузку на оборонно-промышленную базу США, одновременно наращивая потенциал региональных партнеров для производства собственного оружия.

Эти обновления, наряду с четким определением приоритета Тайваня перед партнерами с сомнительной репутацией в области прав человека, стали бы сигналом того, что Вашингтон и Тайбэй серьезно относятся к обеспечению Тайваня необходимым потенциалом в разумные сроки. Вторжение в Украину продемонстрировало важность возможности быстрой доставки оружия в случае необходимости. Если Вашингтон воспользуется шансом провести далеко идущие реформы сегодня, он сможет гарантировать, что Тайвань извлечет пользу из опыта Украины, а не будет конкурировать с Киевом.

Об авторах

Дженнифер Кавана – старший научный сотрудник American Statecraft Program Фонда Карнеги за международный мир и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета.

Джордан Коэн – политический аналитик Института Катона, эксперт Форума по торговле оружием и аспирант политических наук в Университете Джорджа Мейсона.

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