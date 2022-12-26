Креветки по-сингапурски. Военно-политическая стратегия Сингапура от Ли Куан Ю до наших дней

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"В мире, где большая рыба питается мелкой рыбой, а мелкая – креветками, Сингапур должен стать ядовитой креветкой", – сказал бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю в знаменитой речи 1966 года. Лишенный союзников и окруженный враждебно настроенными соседями (Индонезией и Малайзией) в разгар холодной войны, Ли Куан Ю призывал к стойкости и уверенности в своих силах перед лицом опасности.

Креветка может быть маленькой, но ее яд — угроза для крупной рыбы в океане, поэтому крупная рыба не станет ее есть. Именно так, будучи ядовитой креветкой, маленький Сингапур должен был сосуществовать с крупными державами по убеждению Ли Куан Ю.

Иными словами "ядовитая креветка" — военно-политическая стратегия Сингапура времен холодной войны, которая предполагала наращивание боевой мощи дабы ужалить любую крупную рыбу, которая рискнула бы атаковать Сингапур. Не только увеличение импорта вооружений, но и развитие собственного военно-промышленного комплекса. В особенности на фоне вывода британских войск из Сингапура, поскольку Британия намеревалась сократить присутствие в регионе "к востоку от Суэца". Сингапур стоял перед проблемой создания обороноспособности фактически с нуля.

[ + – ] Ли Куан Ю и президент США Рональд Рейган с супругами

На протяжении десятилетий оборонный бюджет Сингапура был одним из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2021 год оборонный бюджет Сингапура составил $11,5 млрд — почти в три раза больше, чем у его ближайшего соседа Малайзии, и на 25%, чем у Индонезии.

В арсенале вооруженных сил Сингапура (SAF) преобладает американская, израильская и западноевропейская техника. В ВВС больше боевых самолетов, чем в более крупных странах, таких как Малайзия, Таиланд, Швейцария, Бельгия или Канада. Сингапур также является первой страной в Юго-Восточной Азии, которая приобрела американский ударный истребитель F-35B.

[ + – ] Сингапур — богатое государство. И на протяжении десятилетий его оборонный бюджет был одним из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе Фото: Pexels

У ВМС Сингапура есть фрегаты и подводные лодки-невидимки, адаптированные для работы в теплых, неглубоких и шумных водах.

Сингапур развивает собственное производство вооружений. Управление оборонных технологий и ресурсов при Министерстве обороны Сингапура в сотрудничестве с ST Engineering (Singapore Technologies Engineering Ltd) разработали, например, штурмовую винтовку SAR21, вездеход BRONCO (100 единиц продано в Великобританию), бронетранспортер Terrex (используется Корпусом морской пехоты США), боевые бронированные машины, дроны и гаубицы. Сингапур неизменно входит в число 30 ведущих стран мира по экспорту вооружений по общему объему.

Стратегия "креветки" уже не актуальна для Сингапура — холодная война давно закончилась. Сейчас город-государство следует стратегии, названной в честь другого обитателя морских просторов — стратегии "дельфина", отождествляя Сингапур с этим ловким животным, обладающим интеллектом и быстрыми рефлексами. Дельфины дружелюбны, но все же могут убить в случае опасности. В случае столкновения Сингапур намерен сражаться быстро и решительно, чтобы избежать затягивания конфликта.

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