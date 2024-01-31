"Лишили Путина лживых нарративов": в ЦРУ признались, как сорвали планы Кремля против Украины

ЦРУ получило данные о запланированных Россией операциях под "фальшивым флагом". Это позволило поставить Владимира Путина в "неудобное и непривычное положение".

Полномасштабное вторжение ВС РФ на территорию Украины начало новую эру для ЦРУ. Деталями в статье для Foreign Affairs, опубликованной 30 января, поделился директор Центрального разведывательного управления Уильям Дж. Бернс.

"Я глубоко горжусь работой, которую проделали ЦРУ и наши партнеры по разведке, чтобы помочь президенту и высокопоставленным политическим деятелям США — и особенно самим украинцам — помешать Путину", — подчеркнул он.

ЦРУ обеспечило "раннее и точное" предупреждение о предстоящем полномасштабном вторжении. Из-за этого знания самого Бернса в 2021 году отправили в Москву. Там он предупредил президента РФ Владимира Путина и его советников о последствиях вероятного нападения.

Разведданные ЦРУ помогли США создать коалицию стран для поддержки Украины, а также защититься Киеву "с чрезвычайной храбростью и настойчивостью" от российских войск. Одно из рассекречиваний американский президент Джо Байден использовал "творчески".

"Перед вторжением администрация вместе с британским правительством разоблачили российские планы по операциям под "фальшивым флагом", которые имели целью возложить вину на украинцев и создать повод для российских военных действий. Эти и последующие раскрытия лишили Путина лживых нарративов, которые, как я наблюдал, он так часто использовал в прошлом. Они поставили его в неудобное и необычное положение", — рассказал Бернс.

Он отметил, что недовольство войной в Украине "разъедает" российское руководство и народ, несмотря на пропаганду и репрессии. Эта скрытая волна недовольства создает возможность для вербовки россиян в ЦРУ, и управление ее не упускает.

Напомним, в СМИ проинформировали, что РФ глушила сигналы GPS в Европе. Сообщается, что особую тенденцию зафиксировали в январе — на территории между Финляндией и Польшей.

В ISW рассказали, какие изменения произошли на фронте за 29 января. Аналитики отметили, что ВС РФ недавно продвинулись в районе Бахмута, но защитники восстановили утраченные позиции.