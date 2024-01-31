Виктория Нуланд прибыла в Киев с неанонсированным визитом: о чем будет говорить с чиновниками

Виктория Нуланд прибыла в Киев через год после предыдущего визита, который состоялся зимой 2022-2023 года. И тогда, и сегодня она уверяла в приверженности США к победе Украины.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд днем 31 января вышла из железнодорожного поезда на перроне Киевского вокзала. На перроне ее встретила посол США в Украине Бриджет Бринк. О цели визита Нуланд и запланированных встречах дипломат рассказала в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

Сообщение Бринк появилось в сети в 12:01, свидетельствует информация из соцсети. Дипломат опубликовала фотографию, на которой она здоровается с Викторией Нуланд — присутствия украинских чиновников не замечено.

В заметке указывается, какие планы есть у заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, политик планирует следующие встречи:

с представителями украинской власти;

с представителями гражданского общества;

с представителями ветеранского движения.

Цель встреч — напоминание о намерении помочь Украине победить страну-агрессора.

"Чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность к победе над российской агрессией в Украине", — написала Бринк.

Отметим, в соцсети X Виктория Нуланд не анонсировала предстоящий визит в Украину. Между тем в приложении Threads она рассказала, чем занималась полсуток назад — посетила с официальным визитом Турцию. Во время встречи с местными политиками обсудили "трансатлантическую политику и политику НАТО", экономические вопросы. Также состоялись встречи с представителем Ирака, написала заместитель госсекретаря.

Виктория Нуланд — визит в Турцию 29-30 января 2024 года Фото: Скриншот

Отметим, предыдущий визит в Украину Виктории Нуланд состоялся 3 декабря 2022 года — тогда она встретилась с главой Офиса президента Андреем Ермаком и отметила, что украинцы продолжают бороться с агрессором.

США и Украина — детали

В Палате представителей Конгресса США уже шестой месяц подряд не могут утвердить выделение Украине пакета помощи в размере 61 млрд долл. Спикер-республиканец Палаты представителей утверждает, что сначала следует согласовать общий взгляд на миграционную политику, которую внедряет правительство президента Джо Байдена из Демократической партии.

Тем временем в Пентагоне сообщили, что исчерпали финансовые возможности помогать Украине в войне с Россией. На совещании Контактной группы "Рамштайн-18" США не сообщили о предоставлении оружия или военной техники: лишь подтвердили, что могут обеспечить обучение украинских военных.

Напоминаем, директор ЦРУ Уильям Бернс опубликовал статью, в которой убеждал отдельных американских политиков не медлить с голосованием о выделении помощи Украине.