"Оборона является эффективной": линия столкновения возле Авдеевки почти не движется, — ВСУ

По словам представителя 47-й бригады "Магура" Дмитрия Лазуткина, противник продолжает нести колоссальные потери на фронте, но все же пытается нащупать слабые места в украинской обороне.

Российские оккупанты продолжают попытки полного окружения Авдеевки Донецкой области, однако вместо успехов получают колоссальные потери. Об этом заявил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин в эфире "Еспресо.TV" 31 января.

По его словам, потери у противника есть как в технике, так и в живой силе. 47-я бригада "Магура" продолжает вести боевые действия на северном фланге Авдеевки, рядом с населенными пунктами Степовое и Бердичи. Оккупанты получают отпор.

"Сопротивляемся оккупантам, сдерживая их нашествие. Противник не прекращает ракетные атаки и пуски КАБ. Довольно плотно работает вражеская артиллерия, интенсивность огня не снижается. Бронированная техника оккупантов поддерживает атаки, и пехота пытается пробиться и нащупать слабые места в нашей обороне. Но пока врагу это не удается, и надеюсь, что не удастся", — заявил Дмитрий Лазуткин.

В то же время, как заявляет начальник службы связей с общественностью, линия боевого столкновения в районе Авдеевки фактически не двигается, что говорит о хорошей обороне со стороны ВСУ.

"Россияне несут огромные потери, и такая тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Можно говорить, что оборона Авдеевки является эффективной. Потому, что враг теряет много единиц техники и живой силы", — подытожил Дмитрий Лазуткин.

Напомним, 30 января сообщалось, что эксперт назвал последствия возможной потери Авдеевки. По словам ветерана АТО Евгения Дикого, линии обороны уже готовы, а потому украинским защитникам есть куда отходить. Однако удерживать город надо как можно дольше, ведь враг несет большие потери во время штурмов.