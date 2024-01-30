Второго Бахмута не будет: эксперт назвал последствия возможной потери Авдеевки (видео)

Ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что линии обороны уже готовы, а потому украинским защитникам есть куда отходить. Однако удерживать город надо как можно дольше, ведь враг несет большие потери во время штурмов.

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Битва за Авдеевку продолжается. Однако, если оккупанты смогут все-таки захватить Авдеевку, Украина почти ничего не потеряет. Об этом заявил военный эксперт, ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью изданию "Новинарня".

По словам эксперта, Авдеевка с начала полномасштабного вторжения находится внутри российской обороны. Если РФ сможет выровнять линию фронта, то ей станет легче, а Украине будет тяжелее достреливать до Донецка.

"За то время, пока Авдеевка держится, там уже появилась вторая линия обороны. Там уже есть куда отходить. Если бы она пала быстро, была бы другая история, потому что почему-то с 2014 по 2023 год никто вторую и третью линии там не делал", — объяснил эксперт.

По словам Дикого, линии обороны уже готовы, а потому украинским защитникам есть куда отходить. Такого же сценария, который был во время битвы за Бахмут, не будет. Однако сейчас удерживать Авдеевку очень выгодно.

"Нам очень выгодно, что у них сейчас 40 тысяч человек стянуто на одну Авдеевку. Таким образом эти люди не продавливают нашу оборону под Купянском, они не могут быть переброшены на Херсонщину, а они завязаны на Авдеевке, потому что государь сказал ее взять", – сказал он.

Эксперт заявил, что украинским военным в Авдеевке очень тяжело, однако враг несет большие потери. Поэтому удерживать город надо как можно дольше. Все зависит от ситуации в Орловке.

"Через Орловку идет единственная трасса, которая соединяет Авдеевку с внешним миром. Она уже не один месяц простреливается, потому что орки в примерно 5 км от нее, долетает практически все. Несколько месяцев она все равно работает. Пользуются ею только в темное время, никто не ездит колоннами даже по две машины, но БК доезжает, 300-е выезжают. Пока можно завозить БК и вывозить 300-х, до тех пор надо держать Авдеевку", – резюмировал он.

Евгений Дикий о битве за Авдеевку (смотреть с 1:10:14)

Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки пограничник сбил истребитель Су-34 РФ. Боец узнал о том, что его ракета таки догнала самолет и попала в него, только потом. Он радуется, что на "одну железяку", которая обстреливала позиции украинских защитников, стало меньше.

Также в ISW заявили, что Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Авдеевки. Позиционные бои шли в районе Очеретино, Новобахмутовки, Степного, Тоненького, Северного, Первомайского и Невельского и возле самой Авдеевки, рассказали аналитики Института изучения войны.