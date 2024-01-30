Другого Бахмута не буде: експерт назвав наслідки можливої втрати Авдіївки (відео)

Ветеран АТО Євген Дикий заявив, що лінії оборони вже готові, а тому українським захисникам є куди відходити. Однак утримувати місто треба якомога довше, адже ворог зазнає великих втрат під час штурмів.

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Битва за Авдіївку триває. Однак, якщо окупанти зможуть все-таки захопити Авдіївку, Україна майже нічого не втратить. Про це заявив військовий експерт, ветеран АТО, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю виданню "Новинарня".

За словами експерта, Авдіївка з початку повномасштабного вторгнення перебуває всередині російської оборони. Якщо РФ зможе вирівняти лінію фронту, то їй стане легше, а Україні буде важче дострілювати до Донецька.

"За той час, поки Авдіївка тримається, там уже з'явилася друга лінія оборони. Там уже є куди відходити. Якби вона впала швидко, була б інша історія, тому що чомусь із 2014 до 2023 року ніхто другу і третю лінії там не робив", — пояснив експерт.

За словами Дикого, лінії оборони вже готові, а тому українським захисникам є куди відходити. Такого ж сценарію, який був під час битви за Бахмут, не буде. Однак зараз утримувати Авдіївку дуже вигідно.

"Нам дуже вигідно, що в них зараз 40 тисяч людей стягнуто на одну Авдіївку. Таким чином ці люди не продавлюють нашу оборону під Куп'янськом, вони не можуть бути перекинуті на Херсонщину, а вони зав'язані на Авдіївці, тому що государ сказав її взяти", — сказав він.

Експерт заявив, що українським військовим в Авдіївці дуже важко, проте ворог зазнає великих втрат. Тому утримувати місто треба якомога довше. Усе залежить від ситуації в Орлівці.

"Через Орлівку йде єдина траса, яка з'єднує Авдіївку із зовнішнім світом. Вона вже не один місяць прострілюється, тому що орки приблизно за 5 км від неї, долітає практично все. Кілька місяців вона все одно працює. Користуються нею тільки в темний час, ніхто не їздить колонами навіть по дві машини, але БК доїжджає, 300-ті виїжджають. Поки можна завозити БК і вивозити 300-х, доти треба тримати Авдіївку", — резюмував він.

Євген Дикий про битву за Авдіївку (дивитися з 1:10:14)

Раніше повідомлялося, що в районі Авдіївки прикордонник збив винищувач Су-34 РФ. Боєць дізнався про те, що його ракета таки наздогнала літак і поцілила в нього, тільки потім. Він радіє, що на "одну залізяку", яка обстрілювала позиції українських захисників, стало менше.

Також в ISW заявили, що Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Авдіївки. Позиційні бої точилися в районі Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Тоненького, Північного, Первомайського і Невельського та біля самої Авдіївки, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.