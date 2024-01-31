Пропал в начале полномасштабного вторжения: собака-поводырь вернулся домой спустя почти 2 года (видео)

Золотого ретривера нашли военные, и все это время пес жил у них. Недавно они увидели объявление, что собаку разыскивает владелец.

Собака-поводырь, который исчез на Киевщине в первые дни полномасштабного вторжения, вернулся к своему хозяину спустя почти 2 года. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Золотистый ретривер испугался первых выстрелов и взрывов 24 февраля 2022 года и сбежал от своего хозяина — незрячего мужчины из Днепропетровской области, который приехал в феврале в кинологический центр в Вышгороде по делам.

Владелец собаки Сергей Гаврилюк до последнего не верил, что потерял свою любимицу и помощницу Плюшу. Он постоянно ее разыскивал.

Как оказалось, через два 2 после исчезновения Плюшу нашли и приютили у себя военные, и все это время она находилась у них.

Недавно они увидели объявление о розыске собаки. Бойцы проверили чип Плюши у ветеринара, и он показал данные, которые совпали с данными в объявлении.

Военные обратились в кинологический центр, в котором воспитывали собаку, а кинологи позвонили владельцу — Сергею.

Владелец Плюши Сергей за это время уже завел еще одну собаку — овчарку, которая стала его глазами. Он надеется, что его любимцы подружились.

Напомним, что 15 декабря в Киеве во время обстрела детей не пустили в укрытие из-за собаки. Правоохранители открыли дело.

Ранее сообщалось, что в Днепре умер пес по кличке Крым, который оплакивал хозяев, погибших в результате ракетного удара 22 сентября.