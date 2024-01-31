Погиб танкист, основавший пророссийский паблик о Донецкой области (фото)

В телеграм-канале заявили, что он "сражался до конца за свою землю". В созданном им паблике радуются обстрелам Киева и собирают деньги для оккупантов.

Основатель пророссийского телеграмм-канала о Донецкой области погиб. Вероятно, это произошло на фронте. О событии известно из поста в "Ты ох****ь, но это ДНР!" от 31 января.

В публикации говорится, что основатель телеграм-канала танкист Глеб погиб. При каких обстоятельствах это произошло, не указывается, однако, вероятно, вражеский военнослужащий потерял жизнь на передовой.

"Он сражался до конца за своих родных, за свою землю. Он сумел объединить нас, чтобы мы также могли помочь. Глеб был очень добрым и светлым человеком. Выражаем соболезнования родным и друзьям", — отметили авторы контента.

Публикация в "Ты ох****ь, но это ДНР!" от 31 января Фото: Скриншот

Впоследствии в телеграм-канале опубликовали фото снаряда с надписью "За Глеба", прикрепленного к дрону.

"За наших! От подписчика", — говорится в посте.

Публикация в "Ты ох****ь, но это ДНР!" от 31 января Фото: Скриншот

Позже в паблике пожаловались на "набеги" со стороны украинцев. Авторы контента пригрозили, что имеют доступ к аккаунтам тех, кто ставит "неправильные" реакции на публикацию о гибели оккупанта.

"Светлая память нашему основателю, товарищу и просто брату Глебу. Работаем, братья", — добавили авторы.

Публикация в "Ты ох****ь, но это ДНР!" от 31 января

Почему этот телеграм-канал — пропагандистский?

В паблике "Ты ох****ь, но это ДНР!" публикуются сборы средств для ВС РФ, видео с фронта, записанные российскими оккупантами, посты со словами "Бомбить Киев — здравое дело" и шутки над обстрелами Украины.

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Напомним, 30 января Международный суд ООН официально признал РФ виновной в нарушении положений антитеррористического договора в Украине. Суд обязал Россию расследовать финансирование боевиков в Луганской и Донецкой областях.

Местные жители, эвакуированные из Авдеевки в Донецкой области, поделились воспоминаниями о российских оккупантах. Гражданские рассказали, что после нападения ВС РФ "начался армагеддон — кровь, смерти и грабежи".