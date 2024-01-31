"Ожидаем положительного решения": Буданов перечислил оружие, которое нужно Украине от Запада

По словам начальника украинской разведки, бывший президент США Дональд Трамп хоть и не скрывает своего желания уменьшить объемы помощи для Киева, нельзя говорить о том, что он на стороне России.

В Соединенных Штатах Америки продолжаются дебаты по поводу того, будут ли выделены средства на помощь Украине в ближайшее время. Высказался по этому поводу и начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Кирилл Буданов. В интервью для CNN он заявил, что ожидает положительного решения вопроса.

В первую очередь пошла про кандидата в президенты США Дональда Трампа, который не скрывает своего желания значительно сократить выделение помощи для Киева. Глава разведки заявил, что этот факт не является поводом для беспокойств.

"Трамп опытный человек. Он много раз падал и снова поднимался. И это очень серьезная черта. Мы в любом случае ожидаем положительного решения. Говорить, что Трамп и Республиканская партия любят Российскую Федерацию — полная чушь", — заявил Кирилл Буданов.

Помощь Запада: что нужно Украине

Отдельно начальник ГУР МОУ добавил, что Украина очень нуждается в помощи западных партнеров. В первую очередь речь пошла про артиллерийские системы. Киеву нужно резко увеличить количество таких орудий на поле боя, независимо от их возраста и типа. Связано это с тем, что те, которые есть в наличии, из-за активных боевых действий изнашиваются.

Также в требованиях Украины есть боеприпасы, ведь именно они один из решающих факторов в этой войне. При этом, говорит Кирилл Буданов, не так важно их качество, как количество. Что касается беспилотных систем, то в этом плане есть некое равенство с противником.

Что касается авиации, то Киев продолжает ждать, когда украинские пилоты уже закончат обучение и истребители F-16 смогут быть переданы защитникам. В то же время начальник разведки заявил, что хотел бы получить от Запада штурмовики, которые подобны американским А-10. Это действительно поможет снизить боевой потенциал ВС РФ, по его мнению.

"Это то, что действительно может помочь нанести военное поражение России", — заявил Кирилл Буданов.

Атаки по России: детали

Авторы материала также заявили, что Украины якобы активизировала дальные удары по целям на территории России. Регулярно приходят сообщения о взрывах в крупных городах противника, которые расположены далеко от границы.

Кирилл Буданов отказался признавать причастность Украины к атакам беспилотников, однако заявил, что подобные операции "вполне возможны".

"Гипотетически существует план, согласно которому все это происходит. И я считаю, что в этот план входят все основные критически важные объекты инфраструктуры и объекты военной инфраструктуры Российской Федерации", — продолжил начальник ГУР МОУ.

Отдельным пунктом он отметил то, что мирные жители России теперь могут видеть реальную картину войны, а это полезно.

Ситуация на фронте: оценка Буданова

Сейчас, как говорит глава разведки, на оккупированных территориях Украины около 500 тысяч российских оккупантов. В то же время он не видит сценария, при котором противник смог бы продвинуться вперед на линии фронта. По крайней мере в краткосрочной перспективе. Следующие полгода будут интересными, ведь в этот момент противник завершит свое наступление.

А вот окончание войны произойдет только одним способом.

"Установление справедливости — вот чем она закончится. Возвращением утраченного", — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, 31 января сообщалось, что Кирилл Буданов спрогнозировал завершение наступления ВС РФ. Глава ГУР отметил, что оккупанты не достигли больших и запланированных результатов на фронте, однако все же имеют определенные продвижения, в частности вблизи Авдеевки.