"Что-то недослышали": к законопроекту про мобилизацию остаются вопросы, — нардеп (видео)

По словам замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Егора Чернева, опубликованный документ уже можно рассматривать, однако его еще нужно доработать.

30 января Кабинет министров подал в Верховную Раду новый законопроект по мобилизации, однако он все еще содержит в себе нюансы, которые нужно решить. Об этом заявил народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире телемарафона.

По его словам, Кабинет министров лишь частично принял во внимание требования профильного комитета и документ нуждается в дополнительном рассмотрении. При этом с ним уже можно работать.

"Мы высказали свои предложения о том, что нужно изменить в этом законопроекте. Что-то услышали, что-то недослышали, видимо, в Министерстве обороны. Но с этим уже можно работать и дорабатывать ко второму чтению", — заявил Егор Чернев.

Среди изменений народный депутат заметил тот факт, что в новой версии законопроекта мобилизации не будут подлежать граждане, которые имеют третью группу инвалидности. Эта категория граждан получит отсрочку.

Также уделено внимание вручению повесток. Их нельзя рассылать по электронной почте, при этом, в проекта закона есть норма о том, что они могут приходить в электронный кабинет призывника.

А вот то, что касается идеи блокирования доступа к банковским счетам, будут обговаривать далее. На заседание профильного комитета, как говорит нардеп, будут приглашены представители Министерства обороны, которые должны будут объяснить свою позицию.

"Остаются вопросы, но есть с чем работать. Также остается открытым вопрос ответственности для людей, которые не пришли по повестке. Мы настаивали на том, чтобы это не нарушало права человека", — подытожил Егор Чернев.

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Напомним, 30 января в Раду был подан новый законопроект про мобилизацию, который предусматривает некоторые нововведения для граждан. Авторы предлагают существенно изменить действующие методы мобилизации. Призывной возраст граждан может быть снижен до 25 лет, а вот к выдаче повесток могут привлекать полицию. Также права граждан могут ограничиваться, если происходит игнорирование повесток.