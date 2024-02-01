ВСУ нужны 200 тысяч снарядов в месяц: Украина столкнулась с нехваткой боеприпасов, — СМИ

По словам журналистов, глава Минобороны Рустем Умеров написал письмо европейским коллегам. В нем он призвал сделать больше для выполнения обязательства передать 1 млн артиллерийских снарядов.

Украина предупредила своих партнеров, что столкнулась с "критической" нехваткой артиллерийских боеприпасов на фронте. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам журналистов, министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе написал своим коллегам из Европейского Союза. В нем он сообщил, что украинские войска сталкиваются с огромным численным преимуществом со стороны противника. Силы обороны не могут выпускать более 2000 снарядов в день по всей линии фронта. Это менее трети боеприпасов, которые используют российские войска.

Кроме того, министр в письме добавил, что дефицит оружия становится все более серьезной проблемой с каждым днем. Умеров призвал своих коллег по ЕС сделать больше для выполнения обязательства передать Украине миллион артиллерийских снарядов. По словам министра, Силам обороны надо хотя бы соответствовать боевой мощи врага.

"Обычно побеждает сторона, у которой больше боеприпасов для борьбы", — отметил Умеров.

В письме также говорится, что Украине необходимо 200 тысяч 155-мм снарядов в месяц.

Также Умеров 23 января говорил, что РФ жертвует 400 солдатами в обмен на один квадратный км украинской земли. По его словам, противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы, однако несмотря на ресурсы и преимущество в производстве оружия, Кремль не приблизился к своим стратегическим целям.