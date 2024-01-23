РФ жертвует 400 солдатами в обмен на один квадратный км украинской земли, — Умеров

Министр обороны отметил, что противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы, однако несмотря на ресурсы и преимущество в производстве оружия, Кремль не приблизился к своим стратегическим целям.

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В течение около двух месяцев российские оккупанты, пытаясь расширить свои позиции в Украине, потеряли более 54 тысяч солдат. Враг жертвует примерно 400 военными для захвата одного квадратного километра украинской территории. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, говорится в пресс-службе ведомства.

Потери оккупантов в войне против Украины

Во время выступления на 18-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", которое проходит в онлайн-формате 23 ноября, Умеров отметил, что Россия отправила на смерть уже тысячи солдат.

"Они жертвуют в среднем 400 солдатами в обмен на один квадратный километр земли. С момента нашей последней встречи россия потеряла более 54 тысяч солдат. Однако враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс", — отмечает он.

РФ использовала в 6 раз больше артиллерийских снарядов чем Украина

Кроме того, министр обороны добавил, что противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы, однако несмотря на ресурсы и преимущество в производстве оружия, Кремль не приблизился к своим стратегическим целям.

"Вся российская военная машина работает в полную силу, чтобы атаковать маленькие украинские села. При этом, даже при шестикратном артиллерийском превосходстве враг не смог достичь хотя бы какого-то существенного результата", — говорит Умеров.

Умеров о ситуации в Бахмуте и Марьинке

Также он высказался относительно "стратегических" результатов наступлений врага, в частности прокомментировал ситуацию в Бахмуте и Марьинке.

"Вряд ли можно считать достижением то, что огромная военная промышленность России, вся армия агрессора целый год захватывала руины двух городов — Бахмута и Марьинки", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно в украинской разведке ответили, сколько времени необходимо для восстановления российской армии. В частности, чтобы восстановить свой потенциал, который был до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, РФ нужно от 5 до 10 лет.

Также в конце декабря Украина впервые опубликовала имена пленных оккупантов, от обмена которых отказалась Российская Федерация. В списке указаны имена 200 военных РФ и их даты рождения. Так, самому молодому военнопленному только недавно исполнилось 19 лет.