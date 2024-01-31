"Ситуация критическая": Украине не хватает боеприпасов и зенитных ракет, — Bloomberg

По данным журналистов, ситуация на фронте становится тяжелее, а западные партнеры не смогли передать 1 млн боеприпасов за год.

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Задержки поставок от западных партнеров приводят к тому, что Украине критически не хватает боеприпасов и зенитных ракет для ПВО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В издании утверждают, что президент Украины Владимир Зеленский хотел поменять главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на другое лицо, потому что лидер государства ищет более смелый подход к войне. Полномасштабная война продолжается уже почти третий год, боевые действия переросли в окопную войну с беспилотниками, что не дает ни одной из сторон шанса на прорыв.

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Украина ведет активную оборону, что требует постоянных поставок артиллерийских и других боеприпасов, которые пытаются поставлять партнеры. Публично украинские официальные лица говорят, что они продолжат борьбу даже если партнеры перестанут помогать. Однако отчеты с фронта, утверждают журналисты, свидетельствуют об ухудшении ситуации на фронте. Ситуация становится "ужасной", но Силы обороны пытаются сдерживать российские войска.

Также недавние массированные обстрелы унесли жизни десятков людей. Заявляется, что причина этому дефицит боеприпасов. Противовоздушная оборона Украины полагается на дорогие зенитные ракеты западных стран. В последних обстрелах количество перехваченных российских ракет было меньше, чем раньше.

Из обещанного в начале прошлого года 1 млн боеприпасов страны ЕС пока передали около 600 тысяч. Уже официально заявлено, что достичь такой массы снарядов не удастся до 1 марта 2024 года. Для Украины возникают трудности на фронте длиной 1000 км.

Киев надеется, что если поддержка союзников будет окончательно одобрена, он сможет восстановить свои силы и усилить давление на Россию. По словам официальных лиц, истребители F-16 поступят на вооружение позже в этом году. Они помогут Украине бросить вызов авиации России.

Напомним, 31 января Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает над вариантами для решения вопроса с задержками поставок боеприпасов.

29 января Rheinmetall анонсировал строительство нового завода для производства боеприпасов.