"Атеш" провел диверсию на железной дороге в Тамбовской области, по которой переправляли ракеты РФ (видео)

Координаторы подполья отметили, что в течение длительного времени агенты разведывали маршруты и график логистики грузовых военных складов врага. В результате такая подготовка "дала свои плоды".

Украинские партизаны провели диверсию на железной дороге возле населенного пункта Первомайское в Тамбовской области Российской Федерации. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"30.01.24 агент нашего движения провел диверсию на железной дороге возле н.п. Первомайское, Тамбовской области", — говорится в сообщении.

По информации координаторов подполья, агенты подожгли релейный шкаф, в результате чего остановилось использование железной дороги, по которой осуществлялась переброска ракет в арсенал воздушно-космических сил России (в/ч 14272).

Кроме того, партизаны обнародовали и координаты уничтоженного объекта: 52.4512500711, 41.472261350282.

Как отметили агенты движения, в течение длительного времени они разведывали маршруты и график логистики грузовых военных складов российских оккупантов.

"Подготовка дала свои плоды. Спасибо агенту за работу", — отметили в координаторы подполья.

Напомним, 30 января в движении "Атеш" сообщили, что украинское подполье обнаружило на территории временно оккупированного Крыма склады, где, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды российского вооружения.

25 января агенты "Атеш" разведали одно из крупнейших российских оборонных предприятий в Московской области и обнаружили, что эта корпорация проектирует и выпускает ракетное вооружение различных классов, в частности ракеты Х-31, Х-35, Х-38, Х-29 и ракетные комплексы типа "Бастион", "Яхонт", "Рубеж" и другие.