Взрывы в Донецке: город частично обесточен из-за ударов по подстанции, — соцсети (видео)

По данным местных каналов, Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка частично остались без электроэнергии. Также сообщается о пожаре на подстанции в соседней Макеевке.

В ночь на четверг, 1 февраля, во временно оккупированном Донецке прозвучали мощные взрывы на территории местной подстанции. В результате, в некоторых районах города пропал свет. Об этом сообщает местный Telegram-канал "Типичный Донецк".

"В результате обстрела подстанции в Донецке наблюдается просадка напряжения. Некоторые районы города обесточены", — пишут в источнике.

Пост местных каналов

Кроме того, в Telegram-канале "ЧП Донецк Z" добавили, что Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский районы Донецка частично обесточены.

Пост местных каналов

Также каналы сообщают о пожаре на подстанции в Макеевке Донецкой области.

Отметим, что оккупационные власти не комментировали инцидент.

Напомним, 21 января оккупационные власти обвинили украинских военных в обстреле микрорайона Текстильщик в Кировском районе Донецка. Впрочем, в Силах обороны таврического направления говорили, что в этом случае боевой работы средствами поражения не вели.

Также 22 января взрывы раздавались в Макеевке и Донецке. Оккупанты заявляли об атаке на энергетические объекты. Жители жаловались на отсутствие тепла, света и связи.