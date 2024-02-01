Передача Британией подержанных авто Украине: юридических препятствий нет, — Telegraph

Передать Украине полноприводные внедорожники, предназначенные для утилизации, еще перед Рождеством призывал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Мэр Лондона Садик Хан блокирует передачу подержанных автомобилей в Украину, а министр транспорта Марк Харпер считает, что юридических препятствий для этого нет. Об этом пишет The Telegraph.

По информации издания, министр транспорта Великобритании написал 31 января письмо мэру Лондона, в котором заявил, что не существует правовых преград для передачи автомобилей, предназначенных в утиль, для потребностей Украины. И предположил, что Хан лично блокирует экспорт этого транспорта.

К истории вопроса

Еще в марте 2023 года министр по вопросам выравнивания возможностей, ЖКХ и общин Великобритании Майкл Гоув обратился к мэру Лондона Садику Хану с просьбой передать Украине полноприводные автомобили, которые предназначены для списания на металлолом по программе утилизации ULEZ. Как пишет Telegraph, Гоув считал, что передача этих авто Украине будет являться гуманитарной помощи стране, пострадавшей от российской агрессии.

Однако мэр Лондона не поддержал эту идею. По словам издания, мэр объяснил свой отказ тем, что не считает возможным изменить схему экспорта автомобилей Ulez в соответствии с действующим законодательством. Согласно этой схеме, автомобилисты могут потребовать единовременную выплату в размере 2000 фунтов стерлингов, если они сдают в утиль автомобиль, который не соответствует требованиям спорного налога на загрязнение окружающей среды.

В декабре The Telegraph сообщила, что Хан отклонил предложение Виталия Кличко, мэра Киева, отправить часть автомобилей, подлежащих утилизации, в Украину. Однако позже мэр Лондона обратился к министру транспорта с просьбой оказать помощь в передаче полноприводных автомобилей в дар Украине, чему были удивлены в министерстве.

"Удивительно, что мэр выразил свою озабоченность по этому поводу только в декабре, в то время как его расширенная схема утилизации Ulez работала уже с августа/сентября", — подчеркнули в правительстве.

В своем письме министр Харпер подчеркнул, как пишет издание, что во избежание юридических препятствий, выявленным Ханом, совместно с Transport for London (TfL) был разработан межправительственный подход к определению путей их преодоления.

"Мы не считаем, что существуют какие-либо юридические препятствия для того, чтобы разрешить передачу автомобилей в дар Украине", — написал Харпер в этом письме.

Министр добавил, сообщает Telegraph, что Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств создало специальный процесс регистрации уведомлений об экспорте автомобиля в восточноевропейскую страну, что позволит TfL избежать "многократных выплат по утилизации за один и тот же автомобиль".

Еще в преддверии Рождества, напоминает издание, бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал правительство отправить в Украину автомобили 4x4, не соответствующие требованиям Ulez. Этот срок не был соблюден, хотя Ричард Лофтхаус, сотрудничающий с волонтерской инициативой Car for Ukraine, подчеркнул, что не видит причин, по которым пробная версия схемы не должна выпустить первые автомобили ко второй годовщине незаконного полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

"Пожалуйста, давайте работать над этим и работать быстро", — заявил он.

Передача авто по системе ULEZ — что известно

ULEZ — это схема, введенная в Лондоне в 2019 году для снижения уровня загрязнения воздуха в городе. Согласно этой схеме, автомобили, не соответствующие нормам выбросов, должны платить сбор в размере 12,50 фунтов стерлингов за проезд в центре города.

Программа утилизации ULEZ предусматривает, что автомобилисты, чьи автомобили не соответствуют нормам выбросов, могут получить до 2000 фунтов стерлингов при утилизации своих автомобилей.

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