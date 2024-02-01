"Это фарс": эксперт объяснил, зачем РФ отправила 35 тысяч росгвардейцев в Украину

По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, уже сосредоточенные на оккупированных территориях Украины силы Росгвардии не будут участвовать в боевых действиях, а займутся подготовкой и проведением президентских "выборов".

Российские оккупанты усилили свое присутствие на временно оккупированных территориях бойцами Росгвардии. С какой целью они перебросили 35 тысяч росгвардейцев в Украину, прокомментировал изданию "Обозреватель" военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

Он подтвердил данные украинской разведки, которая называет цифру 35 тысяч росгвардейцев, прибывших на временно оккупированные территории Украины. По его мнению, эти силы россиян будут задействованы для обеспечения безопасности гауляйтеров и оккупационных властей.

"Я не думаю, что непосредственно росгвардейцы будут принимать участие в боевых действиях. Такая попытка была в начале полномасштабного вторжения, в феврале-марте 2022 года. Чем это закончилось, мы прекрасно помним. Сожженные, уничтоженные, полностью разгромленные колонны росгвардейцев, которые ехали усмирять с помощью дубинок и спецсредств украинский народ. Они навсегда остались гнить в лесопосадках и на дорогах нашей страны", — вспоминает полковник.

Поэтому, по словам Селезнева, уже сосредоточенный в Украине комплект сил и средств будут участвовать в подготовке и проведении выборов.

"Конечно, это фарс в чистом виде, итоги голосования будут рисоваться в Москве, но (в Украине. — Ред.) будет создаваться определенная картинка для медиа", — подытожил экс-спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, что переброску на временно оккупированные территории сил Росгвардии и российской полиции подтвердили Центр национального сопротивления и мэр Мелитополя Иван Федоров.

Фокус писал, что власти РФ отправят российских студентов на оккупированные территории Украины как разнорабочих для разбора завалов, развозки "гуманитарных" наборов и строительства укреплений.