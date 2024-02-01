Артиллерия, миномет и БПЛА: Минобороны отчиталось о допуске к эксплуатации нового оружия

В январе к эксплуатации в Силах обороны допустили 40 образцов вооружения как украинской, так и западной разработки.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации очередные образцы вооружения: артиллерию, миномет и тому подобное. Об этом сообщает заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

За январь Минобороны допустило к эксплуатации более 40 единиц образцов вооружения и военной техники украинского и западного производства. Процедура еще называется кодификацией. Это означает присвоение номенклатурного номера НАТО, что позволяет закупать его за средства государственного бюджета у производителя для подразделений Сил обороны.

Гаврилюк добавил, что среди 40 образцов вооружения есть британская самоходная артиллерийская установка 155-мм калибра, 120-мм самоходный миномет польского производства, а также беспилотники и восемь новых боеприпасов к ним.

Также для Сил обороны принято два типа спасательных парашютов отечественного производства, которые заменят парашютные спасательные системы советского производства.

Стоит заметить, что 155-мм САУ британского производства на вооружении ВСУ — это AS90, а польский самоходный миномет — Rak. Однако в Минобороны не называли конкретные образцы.

Напомним, в декабре на вооружении ВСУ засветился польский самоходный миномет Rak. Украина заказала еще в апреле 3 комплекта.

Ранее Великобритания анонсировала поставки Украине 30 САУ AS90 — это треть собственного запаса.