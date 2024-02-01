Зеленский хотел отстранить Залужного, но Буданов и Сырский выступили против, — Bild

В издании утверждают, что главнокомандующий ВСУ еще несколько недель назад якобы хотел вывести войска из Авдеевки, но президент Украины отказал ему в этом.

Президент Украины Владимир Зеленский хотел отстранить от работы главнокомандующего Вооруженных сил Валерия Залужного, однако против выступили начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Об этом заявляет издание Bild.

По информации издания, военный аналитик Густав Грессель из Центра Европейского совета по международным отношениям считает, что президент стремился назначить Александра Сирского новым главнокомандующим ВСУ из-за его якобы "лояльности" к главе государства.

Русскоязычная редакция издания Bild об истории с "освобождением" Залужного

Грессель утверждает, что якобы Зеленский, "вопреки воле Залужного, настаивал на удержании Бахмута летом 2023 года, хотя с военной точки зрения в этом уже не было смысла".

Кроме того, в Bild утверждают, что Залужный еще несколько недель назад якобы хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский отказал ему в этом. В конце декабря президент лично отправился в город на линию фронта, чтобы поддержать бойцов ВСУ.

По мнению военного эксперта Нико Ланге, после слухов об увольнении Зеленский и Залужный должны появиться вместе и "положить конец дебатам".

Отметим, что на момент публикации материала ни Залужный, ни Зеленский публично не подтверждали наличие какого-либо конфликта между ними.

Слухи об увольнении Залужного

29 января в сети распространили информацию о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы сняли с должности. Утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский уже якобы подписал соответствующий указ.

В Минобороны в тот же день заявили, что Залужного не увольняли с должности, а распространяемая информация не соответствует действительности. По словам пресс-секретаря президента Украины, президент не подписывал указов о кадровых перестановках в командовании.

30 января британское издание Financial Times со ссылкой на неназванные источники утверждало, что Зеленский готовится к серьезной перестановке в высшем военном командовании. В понедельник он якобы предложил главнокомандующему Вооруженных сил новую должность советника по обороне.

Напомним, издание CNN со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины до конца текущей недели собирается уволить Залужного.