Месть за украинский "Тернополь". Что известно о затопленном ракетном катере "Ивановец"

Гуровцы из подразделения Group 13 уничтожили российский ракетный катер "Ивановец" морскими дронами-камикадзе. От многочисленных ударов корабль утонул.

Украинские спецназовцы Group 13 Главного управления разведки уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Фокус разобрался, какое оружие имел корабль в составе Черноморского флота РФ.

В ночь с 31 января на 1 февраля украинские морские дроны успешно поохотились на российский ракетный катер проекта 12411-М "Молния" под названием "Ивановец". В результате многочисленных ударов "Ивановец" дал крен на корму и утонул. Черноморский флот РФ имел три ракетных катера проекта 1241 "Молния", а теперь их осталось два.

Какое вооружение имел "Ивановец"

Ракетные катеры проекта 1241 и его версии строились в период с 1979 по 1996 годы на верфи "Средне-Невский судостроительный завод". Основной задачей катера была борьба с вражескими надводными целями. Для этого он имел 76-мм артиллерийскую установку АК-176 и четыре пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет П-270 "Москит".

Кроме этого на борту может находиться ПЗРК "Игла" или ЗРК "Стрела-3" для борьбы с воздушными угрозами и две шестиствольные 30-мм пушки АК-630М.

Где произошло уничтожение "Ивановца"

Независимый исследователь H I Sutton опубликовал спутниковое изображение, на котором зафиксировано ракетный катер "Ивановец" на рейде в озере Донузлав. У мыса с ним находилось еще 6 кораблей. По состоянию на утро 31 января корабль еще был на плаву.

Место, где потопили "Ивановца" Фото: Twitter H I Sutton

Месть за корвет "Тернополь"

21 июля 2023 года в Минобороны РФ отчитались о проведении учений в акватории Черного моря. Во время них был уничтожен корабль-мишень. По сообщению СМИ, мишенью стал украинский корвет "Тернополь", который оккупанты захватили во время аннексии Крыма в 2014 году.

Учебные стрельбы осуществлял ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота. Он запустил по украинскому кораблю противокорабельную ракету "Москит". Ракета попала в среднюю часть корабля и взорвалась.

Оккупанты уничтожили корвет "Тернополь" ВМС Украины

"Тернополь" считался новейшим корветом ВМС Украины, который был спущен на воду 15 марта 2002 года. Экипаж корабля во время аннексии Крыма отказывался сдаваться. Через несколько дней капитан боевого корабля Максим Емельяненко сообщил, что заметил признаки подготовки захвата корвета. Личный состав был готов отражать штурм. Однако корабль россияне захватили. Емельяненко стал единственным из экипажа в 100 человек, кто предал Украину и перешел на службу в РФ.

Поэтому уничтожение "Ивановца" является местью украинских Сил обороны за потопление корвета "Тернополь".

Напомним, 19 января стало известно, что в Крыму затоплен российский корабль "Тарантул", который был захвачен у Украины в 2014 году.

29 января росСМИ писали, что РФ планирует начать ремонт БДК "Минск", который атаковали крылатые ракеты Storm Shadow.