ВС РФ захватили почти 300 кв. км: в DeepState проанализировали крупнейшие наступления 2023 года (фото)

Аналитики составили рейтинг самых масштабных наступлений за прошлый год, куда вошли шесть российских операций и три украинские.

Аналитики DeepState подвели итоги наступательных операций украинской и российской армий в территориальном эквиваленте за 2023 год. Результаты были опубликованы в Telegram-канале 1 февраля.

Наибольшее количество территории на одном направлении Вооруженным силам Российской Федерации удалось захватить во время битвы за Бахмут. Противник прорвался в Соледар, захватил его, после чего окружил Бахмут с трех сторон, а затем оккупировал весь город.

На втором и четвертом месте оказались украинские наступательные операции. В частности, срезание Времовского выступа принесло больше освобожденных территорий, чем спецоперация у Работино Запорожской области. Аналитики отметили, что оба наступления не достигли своих основных целей. Кроме этого, для удара на Бердянск было привлечено меньше сил. Зато оккупанты перебрасывали резервы и зеков, в зависимости от интенсивности боев.

Российские военные пытались вытеснить ВСУ за реку Жеребец, однако не достигли цели. Ситуация в дальнейшем сложная, а враг не меняет своих планов. Также противник продолжает попытки захватить Авдеевку Донецкой области.

"В октябре было впечатление, что если к*цап не остановится, то Авдеевка упадет уже в ноябре. Но защитникам удалось удержать город и если бы не прорыв на юге, то ситуацию можно было бы перевести в ранг тяжелых, но стабильных. Зато те события принесли новые вызовы и ухудшили тактическую обстановку войск", — отметили аналитики.

В районе Бахмута Донецкой области украинским военным удалось достичь значительных успехов летом 2023 года. В то время бойцы жаловались, что вместо того, чтобы согнать оккупантов с высот, украинские штурмовые группы посылают в Берховку, которая выглядела как яма, которую расстреливали с трех сторон ПТУРами, минами и с помощью стрелкового вооружения. В результате наступательный потенциал был стерт, а враг начал контрнаступление, захватил значительную территорию — полностью Хромовое, часть Богдановки и подошел к Ивановскому с севера Донецкой области.

В конце списка стоят вражеские операции. Аналитики DeepState отметили, что наступление на Купянск можно было бы не включать в рейтинг, если бы не два провала фронта в Гряниковке и Масютовке Харьковской области. Также оккупанты смогли занять Марьинку и пытаются получить успех в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области.

"Иногда казалось, что все висит на волоске, но подразделения находят силы. Не секрет, что на том участке уставшие и наши, и пид**ы", — говорится в сообщении DeepState.

Аналитики добавили, что операция ВС РФ под Угледаром в начале 2023 года "стала целым мемом".

Наступательные операции в 2023 году

Напомним, 31 января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российское наступление, которое началось в ноябре 2023 года, иссякнет. По его словам, враг не достиг больших результатов несмотря на определенные продвижения.

1 февраля Кирилл Буданов рассказал, что на временно оккупированных территориях воюют более 500 тысяч оккупантов. Он не видит потенциала для их масштабного наступления или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе.