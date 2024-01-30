"Успехов не добьются": Украину призвали ограничить наступление и обороняться, — Петр Павел

По словам чешского главы государства, у ВС РФ сейчас больше возможностей на фронте, нежели у ВСУ. Партнеры могут это исправить с помощью поставок ракет, артиллерии и истребителей F-16.

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Европе стоит подготовиться к тому, что Дональд Трамп может вновь стать президентом Соединенных Штатов Америки. Это будет иметь некие последствия, в том числе и для Украины. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, передает Tvn24.

По его словам, если в ноябре этого года Дональд Трамп займет место в Белом доме, то вполне логично рассматривать вариант того, что он попытается быстро заключить соглашение с Владимиром Путиным, однако оно может оказаться не совсем выгодным как для Украины, так и для Европы в целом.

"Мы должны реалистично признать, что Трамп видит многие вещи по-другому. В этом случае мы получим свершившийся факт, с которым нам придется иметь дело. Речь идет не о том, чтобы подорвать трансатлантические связи, поставить под сомнение США как союзника, но мы должны реалистично признать, что Дональд Трамп видит многие вещи иначе", — заявил Петр Павел.

Отдельно чешский президент затронул тему ситуации на поле боя. По его мнению, Украина, в отличии от России, имеет ограниченные возможности на фронта, что влияет на ведение боевых действий. Союзники рекомендуют Киеву ограничить свои наступательные действия и укрепит оборону.

Для этого нужно больше специального вооружения от партнеров. При этом речь идет не только про оборонительное, но и про то, которое может нарушить пути снабжения российской армии — артиллерия, дальнобойные крылатые ракеты и западные истребители F-16.

"Только уравновешивание сил может привести обе стороны к пониманию того, что дальнейших успехов они не добьются и что настало время переговоров", — продолжил Петр Павел.

В конце статьи президент Чехии высказался про расширение Европейского Союза за счет Украины, Грузии, Молдовы и некоторых стран Западных Балкан. Он считает, что если в Европе не должно быть мест, где пересекаются различные влияния, которые напрямую ведут к конфликту, то необходимо более тесно сотрудничать с этими государствами в разных сферах, среди которых и безопасность, и экономика.

Напомним, 24 января Петр Павел заявлял, что Украина не вернет оккупированные территории в ближайшее время. По его словам, Россия — непростой противник, поэтому стоит смотреть на войну в Украине "реалистично, а не в розовых очках", как случалось прежде.