"Успіхів не доб'ються": Україну закликали обмежити наступ і оборонятися, — Петр Павел

За словами чеського глави держави, у ЗС РФ зараз більше можливостей на фронті, ніж у ЗСУ. Партнери можуть це виправити за допомогою поставок ракет, артилерії та винищувачів F-16.

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Європі варто підготуватися до того, що Дональд Трамп може знову стати президентом Сполучених Штатів Америки. Це матиме певні наслідки, зокрема й для України. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, передає Tvn24.

За його словами, якщо в листопаді цього року Дональд Трамп посяде місце в Білому домі, то цілком логічно розглядати варіант того, що він спробує швидко укласти угоду з Володимиром Путіним, однак вона може виявитися не зовсім вигідною як для України, так і для Європи загалом.

"Ми повинні реалістично визнати, що Трамп бачить багато речей по-іншому. У цьому разі ми отримаємо доконаний факт, з яким нам доведеться мати справу. Ідеться не про те, щоб підірвати трансатлантичні зв'язки, поставити під сумнів США як союзника, але ми маємо реалістично визнати, що Дональд Трамп бачить багато речей інакше", — заявив Петр Павел.

Окремо чеський президент торкнувся теми ситуації на полі бою. На його думку, Україна, на відміну від Росії, має обмежені можливості на фронті, що впливає на ведення бойових дій. Союзники рекомендують Києву обмежити свої наступальні дії і зміцнити оборону.

Для цього потрібно більше спеціального озброєння від партнерів. При цьому йдеться не тільки про оборонне, а й про те, що може порушити шляхи постачання російської армії — артилерія, далекобійні крилаті ракети і західні винищувачі F-16.

"Тільки врівноваження сил може привести обидві сторони до розуміння того, що подальших успіхів вони не доб'ються і що настав час переговорів", — продовжив Петр Павел.

Наприкінці статті президент Чехії висловився про розширення Європейського Союзу за рахунок України, Грузії, Молдови та деяких країн Західних Балкан. Він вважає, що якщо в Європі не повинно бути місць, де перетинаються різні впливи, які безпосередньо ведуть до конфлікту, то необхідно тісніше співпрацювати з цими державами в різних сферах, серед яких і безпека, і економіка.

Нагадаємо, 24 січня Петр Павел заявляв, що Україна не поверне окуповані території найближчим часом. За його словами, Росія — непростий противник, тому варто дивитися на війну в Україні "реалістично, а не в рожевих окулярах", як траплялося раніше.