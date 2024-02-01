После потери самолетов: ВС РФ ищут на Херсонщине новые пусковые рубежи для атак, — Гуменюк

По словам начальницы пресс-центра ОК "Юг", противник намерен дальше атаковать мирные города Украины на юге, однако теперь планирует делать это с некой осторожностью.

Российские оккупанты продолжают агрессивные действия в отношении мирного населения на юге Украины, однако теперь ищут более безопасные для себя места, с которых и осуществляются пуски воздушных объектов. Об этом заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freedom 1 февраля.

По ее словам, противник намерен и дальше продолжать обстрелы Херсонской области, но сейчас продолжается поиск более безопасных пусковых рубежей. Связано это может быть с потерей авиации накануне.

"К сожалению, несмотря на впечатляющее шоу, которое они наблюдали вчера на Крымском полуострове, в отношении тактической авиации в том числе, они были, конечно, несколько активны в отрицательном смысле для нас, потому что позволили себе и управляемые авиабомбы в направлении правобережной Херсонской области, и неуправляемые авиационное ракеты по левому берегу в направлении нашего плацдарма", — заявила Наталья Гуменюк.

Есть и положительные новости, продолжает начальница пресс-центра ОК "Юг". Дело в том, что активность тактической авиации противника сейчас значительно ниже, чем была еще осенью прошлого года. Тогда за сутки ВС РФ могли сбросить более 80 управляемых авиабомб по разным объектам. Но атаки все же происходят регулярно.

В частности речь идет про школы, больницы, жилые кварталы. Именно они чаще всего попадают под бомбардировки россиян.

"К сожалению, есть пострадавшие мирные люди, которые в правобережных населенных пунктах вдоль линии реки продолжают оставаться, несмотря на то, что им была предложена эвакуация. Но не все решаются на такой шаг, и многие остаются в населенных пунктах, которые поддаются вот таким бомбардировкам", — подытожила Наталья Гуменюк.

Напомним, 1 февраля Наталья Гуменюк также рассказала, какую авиацию размещает РФ в Крыму. По ее словам, противник для нанесения так называемых "точечных" ударов использует тактическую авиацию, которая базируется на крымских аэродромах. Тем самым, самолеты "Су" терроризируют акваторию морей.