"Тогда не надо говорить, что у Украины есть шансы": Подоляк прокомментировал "увольнение" Залужного

Советник главы ОП отметил, что стратегическую ответственность за войну несет президент Владимир Зеленский. По его словам, во время боевых действий речь не идет о симпатиях.

В сети появились слухи, что руководитель Главного разведывательного управления (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заменит главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Эти слухи 1 февраля в интервью "24 каналу" прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Чиновник подчеркнул, что вопрос кадровых изменений в ВСУ его не касается. Однако он убежден, что во время войны речь не идет о политическом процессе.

"Ответственность стратегическая за войну — это верховный главнокомандующий. Непосредственная линия подчинения его, он назначает операционных менеджеров войны. Лично, это не выборные и не политические должности", — сказал Подоляк.

Он поделился, что не понимает политизации вокруг того, кто был или будет главнокомандующим ВСУ. Советник объяснил, что Буданов сейчас комментирует контрнаступление Украины в СМИ с точки зрения разведки.

"Он абсолютно актуальную информацию имеет, он понимает, что делает РФ, он анализирует ее действия и резерв", — добавил он.

Чиновник отметил, что Буданов может прогнозировать действия на фронте как разведчик, и это является "оптимальным поведением" руководителя соответствующего управления.

Относительно слухов об отмененном увольнении Залужного Подоляк заявил, что Владимир Зеленский может принимать любые решения.

"Президент может принимать любые решения, еще раз подчеркиваю, в рамках его вертикали непосредственной — без политики", — сказал он.

Советник убежден, что война — не о политике и личных предпочтениях. По его словам, важны результаты "здесь и сейчас".

"Или война — война, или война — это политика, и тогда не надо вообще говорить о том, что у Украины есть какие-то шансы", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что прогнозирование и политизация отставки Залужного — это "крайне негативное явление".

"Мы должны обсуждать не то, нравится нам или не нравится кто-то, а результативность тех или иных действий с учетом войны", — добавил чиновник.

Он посоветовал украинцам прагматично относиться к войне и исходить из ее целей. Также представитель ОП напомнил, что Зеленский постоянно коммуницирует с обществом и объясняет свои решения.

Интервью с Михаилом Подоляком (об "увольнении" Валерия Залужного — с 32:09)

Напомним, по данным The Times, президент Владимир Зеленский сообщил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному об увольнении, но отменил свое решение под давлением военного командования и международных партнеров.

В CNN со ссылкой на собственные источники информировали, что увольнение все же состоится. Журналисты сообщали, что Залужный уйдет с должности до конца недели.