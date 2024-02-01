В РФ начали замалчивать ситуацию в Крынках на левом берегу, — депутат Херсонского облсовета

Депутат Сергей Хлань рассказал, что удержание позиций на левом берегу Днепра дается ВСУ очень высокой ценой.

Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левом берегу, в частности, за последние дни даже смогли его расширить. В РФ решили замалчивать успехи украинских защитников в Крынках. Об этом "Эспрессо" рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"ВСУ продолжают держать плацдарм на левом берегу Днепра. Оккупанты ежедневно атакуют Крынки, ежедневно враг осуществляет большое количество попыток атак на левом берегу. Но ВСУ отражают все вражеские атаки и позиции удерживаются. У Антоновского автомобильного моста, в районе дач, Силы обороны также держат позиции", — подчеркнул Хлань.

По словам депутата, российские оккупанты, которые ранее активно сообщали о ситуации в Крынках, начали ее замалчивать.

"Потому, что левобережный плацдарм является болезненной темой оккупантов, с точки зрения той пропагандистской машины, которую россияне раскрутили на левобережной части Херсонщины. Даже российские военные, которые сначала показывали, что происходит на левом берегу и освещали то, что ВСУ удерживают плацдарм, и даже расширяют его, уже молчат. Оккупанты считают, что ничего страшного не происходит", — отметил Хлань.

Он подчеркнул, что удержание позиций в Крынках дается ВСУ сверхвысокой ценой.

Напомним, что врагу удалось установить флаг в окрестностях разбомбленных Крынок, но ВСУ крепко держат плацдармы на левом берегу Херсонщины.

18 января сообщалось, что ВСУ расширяют плацдарм на левом берегу Херсонщины, о чем заявила начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.