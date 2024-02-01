Для производства оружия: Тайвань мог поставлять России высокоточное оборудование, — WP

По словам журналистов, с начала прошлого года импорт составил 20 миллионов долларов. При этом компания I Machine Technology активно сотрудничала с российской оборонной промышленностью.

Россия могла получать высокоточное электронное оборудование из Тайваня, несмотря на введенные санкции. Поставки осуществлялись с начала прошлого года. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post (WP).

Как отмечают авторы материала, российская компания I Machine Technology начиная с января 2023 года могла импортировать сложное оборудование на сумму 20 миллионов долларов. Оно определенно как инструменты для станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и изготовлено на Тайване.

Это подтвердил генеральный директор компании Алексей Бредихин во время одного из корпоративов: "Особенно хочу поздравить наших друзей из далекого Тайваня. Уже почти год мы очень упорно работаем".

Россия могла получать специальное оборудование из Тайваня Фото: Скриншот

Примечательно, что такие станки регулярно используются во время сложного производства и необходимы для точности. Их применяют во многих сферах промышленности, среди которой также производство различного вооружения.

За первые 7 месяцев прошлого года весь импорт российской компании составлял из компонентов, которые изготовляют в Тайване. В этот же период продажи компании были тесно связаны с российской оборонной промышленностью. В материале отдельно добавили, что усилия руководства российской компании были направлены на то, чтобы начать массовое производство ударных беспилотников внутри России.

Россия могла получать специальное оборудование из Тайваня Фото: Скриншот

Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства торговли Кевин Вульф, который в свое время возглавлял ведомство, осуществляющее экспортный контроль в США в комментарии журналистам рассказал, что если поставки действительно были, то это является нарушением санкций, к которым Тайвань присоединился еще в 2022 году из-за вторжения РФ в Украину. Вопросом усиленно должны заняться местные правоохранительные органы.

"У вас есть инструменты, которые очень важны для производства военной продукции. У вас много связей с военными конечными потребителями и пользователями. У вас есть связи с производителями беспилотников. У вас есть большая сумма в долларах. Именно поэтому был введен экспортный контроль против России. Это классический вопрос приоритетности правоохранительных органов", — заявил Кевин Вульф.

Авторы статьи отдельно добавили, что выявленные поставки наглядно демонстрируют, что оборонная промышленность России остается на плаву благодаря обходу санкций. Важные товары продолжают поступать в страну, а потом из этого делается оружие.

Станки из Тайваня отправлялись 63 отдельными партиями и первые из них были на сумму 4,47 млн долларов.

"С одной стороны, мы ценим усилия наших партнеров, направленные на разрыв российских цепей поставок. В то же время этого явно недостаточно", — прокомментировал инцидент советник президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что молдавские компании поставляли авиазапчасти в РФ, несмотря на санкции Запада. По словам журналистов, компании Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service взаимодействовали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.