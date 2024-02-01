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Военный Фокус Российско-украинская война

Для производства оружия: Тайвань мог поставлять России высокоточное оборудование, — WP

Тайвань, санкции, сотрудничество, Россия, обход санкций, поставки, производство оружия
Фото: NurPhoto Agency | Россия могла получать специальное оборудование из Тайваня (иллюстративное изображение)

По словам журналистов, с начала прошлого года импорт составил 20 миллионов долларов. При этом компания I Machine Technology активно сотрудничала с российской оборонной промышленностью.

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Россия могла получать высокоточное электронное оборудование из Тайваня, несмотря на введенные санкции. Поставки осуществлялись с начала прошлого года. Об этом говорится в материале газеты The Washington Post (WP).

Как отмечают авторы материала, российская компания I Machine Technology начиная с января 2023 года могла импортировать сложное оборудование на сумму 20 миллионов долларов. Оно определенно как инструменты для станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и изготовлено на Тайване.

Это подтвердил генеральный директор компании Алексей Бредихин во время одного из корпоративов: "Особенно хочу поздравить наших друзей из далекого Тайваня. Уже почти год мы очень упорно работаем".

Тайвань, санкции, сотрудничество, Россия, обход санкций, поставки, производство оружия Fullscreen
Россия могла получать специальное оборудование из Тайваня
Фото: Скриншот

Примечательно, что такие станки регулярно используются во время сложного производства и необходимы для точности. Их применяют во многих сферах промышленности, среди которой также производство различного вооружения.

За первые 7 месяцев прошлого года весь импорт российской компании составлял из компонентов, которые изготовляют в Тайване. В этот же период продажи компании были тесно связаны с российской оборонной промышленностью. В материале отдельно добавили, что усилия руководства российской компании были направлены на то, чтобы начать массовое производство ударных беспилотников внутри России.

Тайвань, санкции, сотрудничество, Россия, обход санкций, поставки, производство оружия Fullscreen
Россия могла получать специальное оборудование из Тайваня
Фото: Скриншот

Бывший высокопоставленный сотрудник Министерства торговли Кевин Вульф, который в свое время возглавлял ведомство, осуществляющее экспортный контроль в США в комментарии журналистам рассказал, что если поставки действительно были, то это является нарушением санкций, к которым Тайвань присоединился еще в 2022 году из-за вторжения РФ в Украину. Вопросом усиленно должны заняться местные правоохранительные органы.

"У вас есть инструменты, которые очень важны для производства военной продукции. У вас много связей с военными конечными потребителями и пользователями. У вас есть связи с производителями беспилотников. У вас есть большая сумма в долларах. Именно поэтому был введен экспортный контроль против России. Это классический вопрос приоритетности правоохранительных органов", — заявил Кевин Вульф.

Авторы статьи отдельно добавили, что выявленные поставки наглядно демонстрируют, что оборонная промышленность России остается на плаву благодаря обходу санкций. Важные товары продолжают поступать в страну, а потом из этого делается оружие.

Станки из Тайваня отправлялись 63 отдельными партиями и первые из них были на сумму 4,47 млн долларов.

"С одной стороны, мы ценим усилия наших партнеров, направленные на разрыв российских цепей поставок. В то же время этого явно недостаточно", — прокомментировал инцидент советник президента Украины Владимира Зеленского Владислав Власюк.

Напомним, 1 февраля сообщалось, что молдавские компании поставляли авиазапчасти в РФ, несмотря на санкции Запада. По словам журналистов, компании Airrock Solutions, Aerostage Services и Maxjet Service взаимодействовали с российскими авиакомпаниями, такими как "Победа", "Россия" и S7 Airlines.