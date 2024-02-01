Для виробництва зброї: Тайвань міг постачати Росії високоточне обладнання, — WP

За словами журналістів, з початку минулого року імпорт склав 20 мільйонів доларів. При цьому компанія I Machine Technology активно співпрацювала з російською оборонною промисловістю.

Related video

Росія могла отримувати високоточне електронне обладнання з Тайваню, незважаючи на введені санкції. Поставки здійснювалися з початку минулого року. Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post (WP).

Як зазначають автори матеріалу, російська компанія I Machine Technology починаючи з січня 2023 року могла імпортувати складне обладнання на суму 20 мільйонів доларів. Воно визначено як інструменти для верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ) і виготовлено на Тайвані.

Це підтвердив генеральний директор компанії Олексій Бредіхін під час одного з корпоративів: "Особливо хочу привітати наших друзів із далекого Тайваню. Уже майже рік ми дуже наполегливо працюємо".

Росія могла отримувати спеціальне обладнання з Тайваню Фото: Скриншот

Цікаво, що такі верстати регулярно використовуються під час складного виробництва і необхідні для точності. Їх застосовують у багатьох сферах промисловості, серед якої також виробництво різного озброєння.

За перші 7 місяців минулого року весь імпорт російської компанії складався з компонентів, які виготовляють у Тайвані. У цей же період продажі компанії були тісно пов'язані з російською оборонною промисловістю. У матеріалі окремо додали, що зусилля керівництва російської компанії були спрямовані на те, щоб почати масове виробництво ударних безпілотників всередині Росії.

Росія могла отримувати спеціальне обладнання з Тайваню Фото: Скриншот

Колишній високопоставлений співробітник Міністерства торгівлі Кевін Вульф, який свого часу очолював відомство, що здійснює експортний контроль у США, у коментарі журналістам розповів, що якщо поставки справді були, то це є порушенням санкцій, до яких Тайвань долучився ще 2022 року через вторгнення РФ в Україну. Питанням посилено мають зайнятися місцеві правоохоронні органи.

"У вас є інструменти, які дуже важливі для виробництва військової продукції. У вас багато зв'язків з військовими кінцевими споживачами і користувачами. У вас є зв'язки з виробниками безпілотників. У вас є велика сума в доларах. Саме тому було запроваджено експортний контроль проти Росії. Це класичне питання пріоритетності правоохоронних органів", — заявив Кевін Вульф.

Автори статті окремо додали, що виявлені поставки наочно демонструють, що оборонна промисловість Росії залишається на плаву завдяки обходу санкцій. Важливі товари продовжують надходити в країну, а потім з цього робиться зброя.

Верстати з Тайваню відправляли 63 окремими партіями і перші з них були на суму 4,47 млн доларів.

"З одного боку, ми цінуємо зусилля наших партнерів, спрямовані на розрив російських ланцюгів поставок. Водночас цього явно недостатньо", — прокоментував інцидент радник президента України Володимира Зеленського Владислав Власюк.

Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що молдовські компанії постачали авіазапчастини в РФ, незважаючи на санкції Заходу. За словами журналістів, компанії Airrock Solutions, Aerostage Services і Maxjet Service взаємодіяли з російськими авіакомпаніями, такими як "Победа", "Россия" і S7 Airlines.