Для виробництва зброї: Тайвань міг постачати Росії високоточне обладнання, — WP
За словами журналістів, з початку минулого року імпорт склав 20 мільйонів доларів. При цьому компанія I Machine Technology активно співпрацювала з російською оборонною промисловістю.
Росія могла отримувати високоточне електронне обладнання з Тайваню, незважаючи на введені санкції. Поставки здійснювалися з початку минулого року. Про це йдеться в матеріалі газети The Washington Post (WP).
Як зазначають автори матеріалу, російська компанія I Machine Technology починаючи з січня 2023 року могла імпортувати складне обладнання на суму 20 мільйонів доларів. Воно визначено як інструменти для верстатів з числовим програмним управлінням (ЧПУ) і виготовлено на Тайвані.
Це підтвердив генеральний директор компанії Олексій Бредіхін під час одного з корпоративів: "Особливо хочу привітати наших друзів із далекого Тайваню. Уже майже рік ми дуже наполегливо працюємо".
Цікаво, що такі верстати регулярно використовуються під час складного виробництва і необхідні для точності. Їх застосовують у багатьох сферах промисловості, серед якої також виробництво різного озброєння.
За перші 7 місяців минулого року весь імпорт російської компанії складався з компонентів, які виготовляють у Тайвані. У цей же період продажі компанії були тісно пов'язані з російською оборонною промисловістю. У матеріалі окремо додали, що зусилля керівництва російської компанії були спрямовані на те, щоб почати масове виробництво ударних безпілотників всередині Росії.
Колишній високопоставлений співробітник Міністерства торгівлі Кевін Вульф, який свого часу очолював відомство, що здійснює експортний контроль у США, у коментарі журналістам розповів, що якщо поставки справді були, то це є порушенням санкцій, до яких Тайвань долучився ще 2022 року через вторгнення РФ в Україну. Питанням посилено мають зайнятися місцеві правоохоронні органи.
"У вас є інструменти, які дуже важливі для виробництва військової продукції. У вас багато зв'язків з військовими кінцевими споживачами і користувачами. У вас є зв'язки з виробниками безпілотників. У вас є велика сума в доларах. Саме тому було запроваджено експортний контроль проти Росії. Це класичне питання пріоритетності правоохоронних органів", — заявив Кевін Вульф.
Автори статті окремо додали, що виявлені поставки наочно демонструють, що оборонна промисловість Росії залишається на плаву завдяки обходу санкцій. Важливі товари продовжують надходити в країну, а потім з цього робиться зброя.
Верстати з Тайваню відправляли 63 окремими партіями і перші з них були на суму 4,47 млн доларів.
"З одного боку, ми цінуємо зусилля наших партнерів, спрямовані на розрив російських ланцюгів поставок. Водночас цього явно недостатньо", — прокоментував інцидент радник президента України Володимира Зеленського Владислав Власюк.
Нагадаємо, 1 лютого повідомлялося, що молдовські компанії постачали авіазапчастини в РФ, незважаючи на санкції Заходу. За словами журналістів, компанії Airrock Solutions, Aerostage Services і Maxjet Service взаємодіяли з російськими авіакомпаніями, такими як "Победа", "Россия" і S7 Airlines.