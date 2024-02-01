По данным журналистов, спецслужбы РФ для работы в Германии использовали завербованного Владимира Сергиенко. Куратор платил ему 25 тысяч евро в месяц.

Целый ряд депутатов Бундестага активно взаимодействовали с российскими властями посредством политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко, агентом, завербованным Пятой службой ФСБ. Об этом пишет The Insider.

Формально Сергиенко — помощник депутата от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (20-процентный рейтинг) Евгения Шмидта, выходца из Казахстана. Он сотрудничал со многими парламентариями, например Ульрихом Ойме, президентом Ассоциации по защите русскоговорящих в Германии.

В прошлом году Ойме под руководством Сергиенко составил письмо для папы римского Франциска, в котором обращал внимание на "гонение на христиан в Украине". Опубликовали его 14 апреля.

Депутат Ульрих Ойме

Депутат Ульрих Ойме

Сергиенко также добился того, чтобы фракция АдГ подала судебный иск и потребовала остановить поставку танков Украине. Ко всему прочему, он организовал ряд выступлений депутатов АдГ — речи согласовывались с куратором из ФСБ.

Впоследствии представитель АдГ и профессор Харальд Вайель выступил с заявлением на сессии ПАСЕ, в котором сказал, что в Украине преследуют прихожан УПЦ (Московского патриархата). Эти слова тут же растиражировали российские государственные СМИ.

Куратор, присылавший тексты, обеспечивал Сергиенко деньгами. Сообщалось о 25 тысяч евро в месяц.

"Дополнительные расходы кураторства и представительские расходы (ориентировочно 10 тысяч евро). ФИО вовлеченных коллег (депутатов Бундестага) будут предоставлены", — сообщалось в письме куратора, упомянутого в записных книжках Сергиенко как "Алексей".

Илья Вечтомов, Илья Векшин, "Алексей"

Илья Вечтомов, он же Илья Векшин в свободное от работы время

Журналисты изучили метаданные мобильных номеров и пришли к выводу, что они принадлежат сотруднику Пятой службы ФСБ Илье Александровичу Вечтомову. В ведении Девятого управления Пятой службы находится Украина. Сергиенко мог заинтересовать ФСБ как украинский гражданин — российским и немецким гражданством он обзавелся только в 2022 году.

Телефонные метаданные показали, что он постоянно поддерживал связь с десятками других фсбшников, в т.ч. начальником Девятого управления Владимиром Петровским.

37-летний Вечтомов вырос в Ижевске, здесь он закончил Ижевский государственный технический университет по специальности "информационная безопасность". О нем известно, что в юности читал рэп в музыкальном ансамбле OSIII. Fox — его сценический псевдоним. В другие страны (Турция и Беларусь) он ездил с паспортом на имя Ильи Векшина и проводил встречи с завербованными гражданами Украины.

Напомним, что Татьяна Жданюк, представлявшая в Европарламенте Латвию, работала на ФСБ.

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