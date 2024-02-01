Большинство поляков считают, что надо сбивать ракеты РФ, которые летят в направлении страны, — СМИ

В Минобороны Польши заявляют, что страна не может непосредственно вступать в вооруженный конфликт на территории Украины, а возможное покрытие части Украины ПВО союзников является чрезвычайно сложным вопросом.

29 декабря 2023 года российская ракета залетела вглубь территории Польши на 40 километров, а через 3 минуты покинула воздушное пространство страны. В связи с этим польская газета Rzeczpospolita провела опрос среди читателей относительно того, должна ли Польша сбивать российские ракеты, которые движутся в направлении ее территории.

63% опрошенных поляков считают, что Польша должна сбивать российские ракеты в приграничных регионах. 17,6% респондентов Польша не должна вмешиваться.

Также газета цитирует ответ Министерства национальной обороны, которое уверяет, что "все национальные и союзнические системы, как в отношении информирования, так и тревожных оповещений, боевой готовности наземных и воздушных элементов системы ПВО, действуют в соответствии с процедурами и являются основой для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши".

В Министерстве нацобороны республики заявили, что продолжается процесс расширения польской системы теми ПВО Тгіѵаԁ.

"Согласно нынешней позиции НАТО и Польши, невозможно непосредственно вступать в вооруженный конфликт на территории Украины. Возможное покрытие части Украины ПВО союзников является чрезвычайно сложным вопросом. Мы хотим, чтобы эта поддержка была продолжена и усилена, а также адаптирована к потребностям украинской стороны", — пишет Rzeczpospolita.

Напомним, что Украина считает, что расследование падения ракеты в польском городе Пшеводув в ноябре 2022 года не завершено. Выводы Польши пока что подтвердить нельзя.

В городе Пшеводув Люблинского воеводства Польши 15 ноября 2022 года упали две ракеты во время массированных ракетных ударов по Украине. Двое мужчин погибли на местном зерносортировочном заводе.